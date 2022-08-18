В Україні знову тестуватимуть послугу шерингу авто в Дії

Завдяки шерингу авто в Дії ви зможете у декілька кліків поділитися з іншою людиною техпаспортом або ж отримати її техпаспорт, якщо берете машину в користування. Цю послугу презентували під час Diia Summit ще у лютому.
Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.
Зараз планують протестувати послугу шерингу авто ще раз, щоб впевнитись, що усе працює коректно. Взяти участь в бета-тесті мають дві людини - власник авто та водій, що хоче стати належним користувачем.
Для участі в бета-тесті шерингу авто потрібні:
Нагадаємо, що Мінцифри розпочинає бета-тестування документів англійською в Дії, а також тестує електронне пенсійне посвідчення.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер