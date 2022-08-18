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В Україні знову тестуватимуть послугу шерингу авто в Дії

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 288

 

Мінцифри планує бета-тест

Завдяки шерингу авто в Дії ви зможете у декілька кліків поділитися з іншою людиною техпаспортом або ж отримати її техпаспорт, якщо берете машину в користування. Цю послугу презентували під час Diia Summit ще у лютому.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

- З початком повномасштабного вторгнення з міркувань безпеки відключили реєстри, де були необхідні документи. І послуга шерингу авто була недоступна. Наразі реєстри знов працюють. Тож ми хочемо знову зробити шеринг авто доступним в Дії. Адже ця послуга особливо актуальна зараз, коли багато українців від початку повномасштабного вторгнення брали авто рідних чи знайомих, щоб виїхати у більш безпечні місця. І їм потрібні документи на користування автомобілем, - пояснили у Мінцифри.

Зараз планують протестувати послугу шерингу авто ще раз, щоб впевнитись, що усе працює коректно. Взяти участь в бета-тесті мають дві людини - власник авто та водій, що хоче стати належним користувачем.

Для участі в бета-тесті шерингу авто потрібні:

  • паспорт у Дії закордонний або ж ID-картка;
  • для власника: техпаспорт транспортного засобу, на якого буде призначено належного користувача;
  • для належного користувача: водійське посвідчення відповідної категорії.

Нагадаємо, що Мінцифри розпочинає бета-тестування документів англійською в Дії, а також тестує електронне пенсійне посвідчення.

 

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Главком
Теги: Дія
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