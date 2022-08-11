В Україні тестують електронне пенсійне посвідчення

Воно буде у застосунку Дія
Стартувало бета-тестування е-пенсійного та посвідки на тимчасове або постійне проживання в Дії. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації.
У тестуванні беруть участь 10 500 українців, які вже отримали доступ до завантаження цифрових документів у мобільний застосунок, а також відповідні листи на вказані під час реєстрації електронні скриньки.
Тестувальники вже знайшли недоліки застосунку. Зокрема вказують на відсутність серії та номера пенсійного, а також відсутність дубляжу англійською мовою, що унеможливлює використання документа за кордоном.
Нагадуємо, що вже у серпні в Україні прийматимуть цифрові паспорти в Дії.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер