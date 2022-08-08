Уже у серпні в Україні прийматимуть цифрові паспорти в Дії

З 23 серпня кожна організація буде зобов'язана приймати цифрові паспорти в Дії. Цифрові паспорти на рівні закону матимуть таку ж юридичну силу, як і їхні пластикові чи паперові аналоги.
За допомогою оновленого застосунку Дія українці можуть отримувати доступ до своїх цифрових документів у декілька кліків - при отриманні відправлення на пошті, адміністративних, фінансових, банківських послуг тощо.
Покрокові поради, як користуватися електронним паспортом у Дії, підготували в Міністерстві цифрової трансформації України.
Алгоритм перевірки дійсності цифрових паспортів за допомогою застосунку Дія
У застосунку Дія документи запроваджуються за принципом people-to-people - кожен може самостійно перевірити дійсність цифрового документа. У ньому є зчитувач, яким можна просканувати QR-код іншого користувача Дії:
Важливо! Переконайтесь, що ви підключені до Інтернету, інакше коди для перевірки не згенеруються.
Алгоритм підтвердження своєї особи за допомогою скануючого пристрою:
При підтвердженні особи з Дією ваші персональні дані не передаються.
Верифікація документів вже працює у бізнесі та державних установах, які підключились до Дії.
Як поділитися копією паспорта в Дії?
Завантажувати документи у застосунок Дія не потрібно. Вони автоматично підтягуються з реєстрів.
Паспорти-книжечки зразка 1994 року та не біометричні закордонні паспорти не відображаються в Дії. ви не можете ділитися їхніми копіями. Проте ви можете оформити ID-картку незалежно від місця реєстрації.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер