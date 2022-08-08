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Уже у серпні в Україні прийматимуть цифрові паспорти в Дії

Вчора, 20:29 Переглядів: 477

 

Варіантів «не прийняти Дію» більше не буде

З 23 серпня кожна організація буде зобов'язана приймати цифрові паспорти в Дії. Цифрові паспорти на рівні закону матимуть таку ж юридичну силу, як і їхні пластикові чи паперові аналоги.

За допомогою оновленого застосунку Дія українці можуть отримувати доступ до своїх цифрових документів у декілька кліків - при отриманні відправлення на пошті, адміністративних, фінансових, банківських послуг тощо.

Покрокові поради, як користуватися електронним паспортом у Дії, підготували в Міністерстві цифрової трансформації України.

Алгоритм перевірки дійсності цифрових паспортів за допомогою застосунку Дія 

У застосунку Дія документи запроваджуються за принципом people-to-people - кожен може самостійно перевірити дійсність цифрового документа. У ньому є зчитувач, яким можна просканувати QR-код іншого користувача Дії:

  • натисніть на іконку зчитувача у правому верхньому кутку;
  • наведіть камеру смартфона на QR — паспорт перевіриться автоматично;
  • застосунок сповістить вас про результат перевірки.

Важливо! Переконайтесь, що ви підключені до Інтернету, інакше коди для перевірки не згенеруються.

Алгоритм підтвердження своєї особи за допомогою скануючого пристрою:

  • пред’явіть цифровий паспорт із фото у Дії;
  • натисніть на нього, щоб побачити QR/штрихкод;
  • коди можна зчитати сканером чи планшетом.

При підтвердженні особи з Дією ваші персональні дані не передаються.

Верифікація документів вже працює у бізнесі та державних установах, які підключились до Дії. 

Як поділитися копією паспорта в Дії?

  • відкрийте паспорт у Дії;
  • натисніть на нього, щоб з’явився зворотний бік зі QR/штрихкодами;
  • надайте штрихкод менеджеру для сканування;
  • ви побачите сповіщення про підтвердження запиту, підтвердіть його;
  • Дія сформує цифрову копію паспорта з е-підписом Дії та передасть до системи запитувача.

Завантажувати документи у застосунок Дія не потрібно. Вони автоматично підтягуються з реєстрів.

Паспорти-книжечки зразка 1994 року та не біометричні закордонні паспорти не відображаються в Дії. ви не можете ділитися їхніми копіями. Проте ви можете оформити ID-картку незалежно від місця реєстрації.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: Дія
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