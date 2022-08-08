Переселенці можуть отримати фінансову допомогу від ООН

Вчора, 21:01 Переглядів: 411

Переселенцям вразливих категорій, які оселилися у Кременчуці та на Полтавщині, пропонують грошову та юридичну допомогу. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у Благодійному фонді «Право на захист». Донорами БФ є управління Верховного комісара ООН у справах біженців. За словами представниці Благодійного фонду Марини Орехової, нині йде збір даних у Кременчуці та Кременчуцькому районі. Отримати фінансову допомогу можуть певні категорії переселенців, сума допомоги складає 2200 гривень на кожного члена родини.

Хто може отримати кошти:

«неповні сім’ї» з 2 або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (старше 60 років) на утриманні;

родина, що складається з однієї самотньої людини 60+ років або з кількох осіб похилого віку, а також родини, де дітей молодше 18 років (одного чи більше) виховують особи похилого віку;

родини, в яких є одна або кілька осіб з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання, т.п.);

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені).

Інформація, яку потрібно надати:

ПІБ згідно з документом, що посвідчує особу;

місце та дата народження, номер телефону (на який вам надійде СМС про надходження коштів!);

податковий номер (необхідний для виплати допомоги);

свідоцтво про народження дітей (якщо є);

номер банківської картки (необхідний для виплати допомоги). Картки « єПідтримка » не підходять.

єПідтримка не підходять. будь-які документи, що підтверджують приналежність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо)

Для збору даних мають бути присутні всі члени родини. Для сімей, членами яких є маломобільні люди, які не можуть прибути до пункту реєстрації, допускається реєстрація за оригіналами документів за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан.

Адреса прийому заявок на грошову допомогу від УВКБ ООН у Кременчуці:

вул. Ватутіна, 7 (понеділок – п’ятниця, з 8:00 до 17:00).

Також діє пункт збору даних за адресою: м. Полтава, вул. Коваля, 3, Вищий навчальний заклад УКООПспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (понеділок-п’ятниця, з 9:00 до 18:00).

Телеграм-канал програми допомоги переселенцям Полтавської області: https://t.me/unhcr_help_poltava

У БФ також зазначили, що фонд надає юридичну допомогу переселенцям. Тут можуть проконсультувати з питань поновлення документів, компенсації за зруйноване житло, трудові питання, документування фактів смерті/народження на окупованій території, оскарження незаконних дій з боку державної влади, установ тощо, оформлення соціальних виплат, отримання довідки ВПО та інше.

Будь-які питання, що стосуються вимушеного переміщення або у зв'язку з війною (постраждалі від війни).

- юридична гаряча лінія працює щодня з 7.00 до 22.00:

Телефони: 0995075090; 0685075090; 0935075090

Телеграм-канал юридичної допомоги з живими юристами : https://t.me/pravonazahyst

Служба психологічної підтримки для переселенців: https://t.me/psyintouch