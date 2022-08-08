Переселенці можуть отримати фінансову допомогу від ООН

Переселенцям вразливих категорій, які оселилися у Кременчуці та на Полтавщині, пропонують грошову та юридичну допомогу. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у Благодійному фонді «Право на захист». Донорами БФ є управління Верховного комісара ООН у справах біженців. За словами представниці Благодійного фонду Марини Орехової, нині йде збір даних у Кременчуці та Кременчуцькому районі. Отримати фінансову допомогу можуть певні категорії переселенців, сума допомоги складає 2200 гривень на кожного члена родини.
Хто може отримати кошти:
Інформація, яку потрібно надати:
Для збору даних мають бути присутні всі члени родини. Для сімей, членами яких є маломобільні люди, які не можуть прибути до пункту реєстрації, допускається реєстрація за оригіналами документів за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан.
Адреса прийому заявок на грошову допомогу від УВКБ ООН у Кременчуці:
вул. Ватутіна, 7 (понеділок – п’ятниця, з 8:00 до 17:00).
Також діє пункт збору даних за адресою: м. Полтава, вул. Коваля, 3, Вищий навчальний заклад УКООПспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (понеділок-п’ятниця, з 9:00 до 18:00).
Телеграм-канал програми допомоги переселенцям Полтавської області: https://t.me/unhcr_help_poltava
У БФ також зазначили, що фонд надає юридичну допомогу переселенцям. Тут можуть проконсультувати з питань поновлення документів, компенсації за зруйноване житло, трудові питання, документування фактів смерті/народження на окупованій території, оскарження незаконних дій з боку державної влади, установ тощо, оформлення соціальних виплат, отримання довідки ВПО та інше.
Будь-які питання, що стосуються вимушеного переміщення або у зв'язку з війною (постраждалі від війни).
- юридична гаряча лінія працює щодня з 7.00 до 22.00:
Телефони: 0995075090; 0685075090; 0935075090
Телеграм-канал юридичної допомоги з живими юристами : https://t.me/pravonazahyst
Служба психологічної підтримки для переселенців: https://t.me/psyintouch
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер