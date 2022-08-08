У Горішніх Плавнях відремонтують укриття у дитячому садочку

Вчора, 21:32 Переглядів: 177

У Горішніх Плавнях Кременчуцького району мають намір провести ремонт укриття у дитячому садочку «Золота рибка».

Згідно з оголошенням електронної системи публічних закупівель Prozorro, 29 липня 2022 року заклад дошкільної освіти «Золота рибка» уклав договір з місцевим комунальним підприємством «Рембудсервіс», вартість якого склала 23,2 тис. гривень. Угода передбачає заміну електропроводки, встановлення вимикачів та розеток, монтаж світильників та облаштування вентиляції.

Роботи необхідно виконати до кінця 2022 року. Гарантія має скласти два роки.

Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що наразу в Кременчуцькому районі наразі нараховується 104 сховища та 167 протирадіаційні укриття. Однак пройшли паспортизацію на відповідність з будівельними нормами лише 85 сховищ та 97 протирадіаційних укриттів. При цьому повноцінних бомбосховищ немає у жодній із шкіл та майже немає у районі. А щодо формату занять у школах, то це буде залежати не тільки від наявності укриттів, а й від рішення органів місцевого самоврядування та бажання батьків школярів.

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