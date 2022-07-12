Кременчуцькі батьки вимагають від мерії відкрити чергові групи у дитячих садках

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Кременчужанка, яка звернулася до нашої редакції, пообіцяла привести дитину у міську раду і піти на роботу, якщо садки не почнуть працювати

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася кременчужанка, яка сьогодні, 12 липня, намагалася зареєструвати офіційну петицію до мера на офіційному сайті міської ради Кременчука щодо відкриття чергових груп у дитсадках. Але попри багаточисельні спроби ідентифікації за наявності ЕЦП, петиція так і не була створена.

Якщо пан Малецький і в подальшому буде робити вигляд, що відкриття хоча б окремих груп у садочках не на часі, то я особисто приведу йому свою дитину у міську раду замість дитячого садочка, а сама піду на роботу, - написала кременчужанка.

Тому жінка попросила опублікувати петицію, щоб хоча б таким чином «достукатися» до міської влади. Далі ми цитуємо текст петиції:

«Звертаюся до міської влади та пана Віталія Малецького особисто із закликом відкрити хоча б чергові групи, хоча б у деяких дитячих садочках, хоча б для тих дітей, у яких і тато, і мама працюють.

З боку працюючих батьків, котрим необхідні послуги ДНЗ, вважаю доцільним підписання документу, який засвідчує розуміння батьками усіх ризиків життю та здоров'ю своєї дитини і зняття відповідальності за життя і здоров'я дитини з працівників ДНЗ під час форс-мажорних обставин.

Переконана, що міській владі, яка делегована виборцями для забезпечення потреб цих самих виборців, потрібно дослухатися до запитів громадськості про необхідність відкриття дитячих садочків і зробити все необхідне для їх відкриття. Зараз як ніколи потрібно будь-якими доступними методами сприяти підтриманню економіки, адже працюючі батьки сплачують податки в місцевий бюджет. Але ті ж самі батьки можуть втомитися 4 місяці ламати голову, на кого залишити свою дитину, щоб мати змогу ходити на роботу. Махнути рукою, звільнитися з роботи і поїхати в світи шукати кращої долі. В Європі, до речі, всі діти переселенців з України мають змогу відвідувати садочки.

Р.S. Щодо відсутності і придатності підвалів: наприклад, школа-садок на квт. 278 має цілком пристойний сучасний підвал, котрий, до речі, зараз використовується в якості укриття мешканцями мікрорайону. ДНЗ №19 має підвал, котрий зараз використовується як укриття для учнів художньої школи. Окрім того, в центральній частині міста є достатня кількість укриттів, котрі розташовані недалеко від садочків.

Щодо особливих обставин та воєнного стану на території України: дитячі садочки Києва, Львова, Черкас, Горішніх Плавнів і багатьох інших міст України вже давно відчинені. Вони, як і Кременчук, знаходяться не на території, де ведуться активні бойові дії.

Щодо порад брати дитину з собою на роботу: особисто я працюю на підприємстві, що розташоване у північному промисловому вузлі, поруч з НПЗ. Зважаючи на кількість ракет, випущених по НПЗ, впевнена, що це далеко не найбезпечніше місце для моєї дитини.

Щодо обурення деяких батьків відкриттю дитячих садочків під час війни: ніхто не закликає у примусовому порядку віддавати свою дитину у дитячий садочок, якщо у вас є бажання і можливість обходитися без послуг ДНЗ протягом уже 4-х місяців (і невідомо скільки ще таких місяців попереду) – це чудово.»

Також кременчужанка додала відповідь на її звернення до департаменту освіти нашого міста. Там, як і раніше, той факт, що дитячі садки не працюють, пояснюють відсутністю укриттів і холодними підвалами.