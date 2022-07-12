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Надзвичайні новини, Полтавщина

У період нересту житель Миргородщини виловив риби на 60 тис. грн – і потрапив під суд

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 162

 

Щоб чоловік відшкодував завдані збитки, прокуратура пред’явила до нього позовну заяву

За риболовлю у період нересту судитимуть жителя Миргородського району, про це повідомила Полтавська обласна прокуратура.

У квітні цього року 47-річний житель Миргородщини на Принцівському водосховищі (у межах Шишацької територіальної громади) виловив під час нересту забороненими знаряддями – 3 лісковими та 2 нитковими сітками загальною довжиною 250 м – окунів, щук, плоскирки та інших видів риби, спричинивши навколишньому природному середовищу шкоду на загальну суму понад 60 тис. грн.

Дії чоловіка правоохоронці кваліфікували за ч. 1 ст. 249 КК України (незаконне зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду).

Наразі за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні завершене, обвинувальний акт передали до суду. Окрім цього, щоб стягнути до міського бюджету Шишацької територіальної громади завданої рибним браконьєрством шкоди, прокуратура пред’явила до обвинуваченого позовну заяву.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: браконьєр суд риба збитки
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