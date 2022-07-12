У Полтаві 8-річна дівчинка пішла гуляти до друзів і зникла безвісти

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Сьогодні, 12 липня, близько 16.20 до відділу №1 (Київський район Полтави) Полтавського районного управління поліції звернулась 35-річна місцева мешканка з проханням розшукати її 8-річну доньку, яка вийшла із дому і зникла безвісти.

Рідні намагалися розшукати її власними силами, але безрезультатно. Отримавши повідомлення про зникнення дитини, на її пошуки направили максимально можливу кількість поліцейських. Менш ніж за пів години правоохоронці розшукали дівчинку у Київському районі міста.

Дитина розповіла, що пішла гуляти до друзів, не повідомивши про це матір. На даний час із дівчинкою все добре, її повернули до сім’ї. Обставини події з’ясовує ювенальна поліція.