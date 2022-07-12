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Кременчук, Україна, Світ

Жінки, які з 1 жовтня в Україні стануть на військовий облік, не зможуть виїхати за кордон

Сьогодні, 20:04 Переглядів: 800

 

Для цього потрібен буде спеціальний дозвол від військкоматів, як у випадку з чоловіками

Жінки, які з 1 жовтня в Україні стануть на військовий облік, не зможуть виїхати за кордон без спеціального дозволу від військкоматів. Про це в одному з проєків ТСН сказав ексрадник міністра внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів. 

- Ті жінки, які від 1 жовтня будуть на військовому обліку (і багато з них уже там було, по тих професіях, які були раніше заброньовані), підпадають під загальні правила – вони можуть виїхати тільки відповідно до певного дозволу. Тобто це так само, як зараз стосується чоловіків. Тобто чоловіки можуть виїхати, але їм потрібен для цього окремий дозвіл або внесення у спеціальну систему. Це стосуватиметься невеликої кількості жінок: 2-3 тисячі осіб. Тобто це ніхто суттєво не відчує, - сказав Андрусів.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони наголошували, що наразі у примусовій мобілізації жінок немає потреби, а також не планується жодних обмежень щодо їх виїзду за кордон.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: жінки військовий облік виїзд за кордон
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