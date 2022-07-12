Порушникам комендантської години у Кременчуці видаватимуть повістки

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У нічний час не забувайте про світломаскування

Порушникам комендантської години у Кременчуці видаватимуть повістки.

За даними пресслужби Кременчуцького районного управління поліції, почастішали випадки порушення комендантської години саме у нашому місті. Тому поліція нагадує містянам і гостям Кременчука, що комендантська година починається з 22.00 (змін щодо її початку не було), і просить не порушувати введене правило.

До мобільних груп, що патрулюють місто, долучать представників військкомату, які вручатимуть повістки порушникам. Крім того, громадяни можуть надавати інформацію про порушників комендантської години на лінію 102, і рейдові групи її перевірятимуть.

Також поліція наголошує, що у нічний час важливо дотримуватися світломаскування.