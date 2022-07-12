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На Слов’янському напрямку ЗСУ завдали окупантам значних втрат та змусили їх тікати

Сьогодні, 18:52 Переглядів: 167

 

При спробі просунутися в напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка ворог зазнав втрат від кинжального вогню наших захисників та хаотично відійшов

Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 12 липня. Триває 139 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках не виключається активізація ведення розвідки з метою уточнення позицій та характеру діяльності наших військ у прикордонних з республікою білорусь районах.

На Сіверському напрямку з метою демонстрації присутності, сковування дій підрозділів Сил оборони в прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує підрозділи збройних сил російської федерації. Артилерія противника обстріляла населені пункти Старикове і Нова Слобода Сумської області та Миколаївка і Карповичі Чернігівської області. На цьому напрямку ворог активно застосовує БпЛА та засоби радіоелектронної боротьби.

На Харківському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли Харкова та населених пунктів Соснівка, Стара Гнилиця, Українка, Замулівка, Петрівка, Черкаські Тишки, Коробочкине, Прудянка, Чорноглазівка, Кутузівка, Старий Салтів, Нове, Байрак, Дементіївка і Золочів. Окупанти намагалися витіснити наші війська з району Дементіївки. Але наші воїни успішно відбили кілька штурмів зазначеного села та змусили ворога відійти.

На Слов’янському напрямку загарбники обстріляли райони населених пунктів Дібровне, Мазанівка, Адамівка, Барвінкове, Гусарівка, Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка, Хрестище, Нікополь, Сулигівка та Костянтинівка. Підрозділи противника вели штурмові дії, щоб покращити тактичне положення поблизу Краснопілля, Довгенького, Мазанівки та Іванівки. Українські воїни уміло оборонялися, завдали окупантам значних втрат та змусили їх тікати. З таким же результатом завершилась ворожа спроба розвідки боєм неподалік Долини.

На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Обстріляв наші позиції неподалік Маяків, Райгородка, Кривої Луки, Верхньокам’янського та Пришиба. Також завдав авіаційних ударів поблизу Серебрянки та Спірного.

На Бахмутському напрямку зафіксували артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Соледар, Вершина, Новолуганське, Бахмут, Яковлівка, Майорськ та авіаційні удари поблизу Берестового, Білогорівки, Вершини і Яковлівки. При спробі просунутися в напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка ворог зазнав втрат від кинжального вогню наших захисників та хаотично відійшов.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник з метою сковування дій наших військ продовжує обстріли наших позицій з наземного озброєння вздовж всієї лінії зіткнення. Також завдав авіаудару поблизу Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утримані зайнятих рубежів. Активізував ведення повітряної розвідки. Обстрілював із ствольної артилерії райони населених пунктів Олександрівка, Нова Зоря, Осокорівка, Велика Костромка, Мурахівка, Любомирівка, Поляна, Партизанське, Благодатне, Калинівка, Тернівка та Прибузьке.

Корабельне угруповання противника продовжує блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. У готовності до завдання ракетних ударів по території України противник утримує шість носіїв високоточної зброї.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна російські окупанти
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