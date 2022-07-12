У «ДНР» оголошена «тотальна мобілізація» – на фронт відправляють навіть безхатченків

Сьогодні, 18:09 Переглядів: 650

За наказом російського окупаційного командування місцеві бойовики в ОРДЛО значно посилили заходи з мобілізації цивільного населення для участі у бойових діях. Загарбники збирають «гарматне м'ясо» для наступу на Слов'янськ.

За даними джерел 24 каналу в розвідці, посилення мобілізаційних заходів на окупованих територіях Донеччини та Луганщини спостерігаються з кінця червня. Кожного дня бойовики квазіреспублік примусово відправляють на війну кілька сотень чоловіків, особливо не переймаючись якістю поповнення.

Якщо у перші хвилі мобілізації у так званих «ДНР» та «ЛНР» майже не забирали на фронт відвертих п'яниць та намагалися ловити хоча б умовно притомних та адекватних осіб, то віднедавна на передову почали відправляти наркоманів та п'яниць. Більше того - у Луганську та Донецьку зникли всі безхатченки!

З кінця червня мобілізаційні групи терористів активізувалися в усіх містах окупованого Донбасу, а на кордоні з росією посилили контроль за виїздом підлітків з 16 років та чоловіків з бронюванням.

Крім того, представники так званої «військової комендатури» та «МВС» щодня почали проводити рейди з повним перекриттям населених пунктів.

Бойовики забороняють в'їзд та виїзд з того чи іншого міста чи селища, виставляють «фільтраційні» пости у центрі населеного пункту та здійснюють подворові та поквартирні обходи всіх помешкань.

Терористи зупиняють громадський транспорт, проводять рейди у магазинах, на ринках та в аптеках.

Бойовики також провели тотальні зачистки обох «столиць» від безхатченків. Всіх чоловіків, які не мали постійного місця проживання, також відправили на фронт.

Загалом кожної доби з різних районів Донбасу на передову відправляють близько 400 примусово мобілізованих.

Посилення заходів з вилову чоловічого населення на тимчасово окупованих територіях напряму пов'язане з тим, що у зведених підрозділах бойовиків закінчується «гарматне м'ясо». Адже загони мобілізованих при спробах штурму будь-якого українського міста зазнають просто неймовірних втрат. Серед мобілізованих на Донбасі після місяця участі в боях в живих залишається менш як 10% від того чи іншого угруповання.

Нагадаємо, у росії на війну з Україною через брак бажаючих набирають 10 тисяч «новобранців» у місцях позбавлення волі – в’язницях, колоніях та СІЗО.



