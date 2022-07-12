журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Кременчук, Путін проти українського народу

У «ДНР» оголошена «тотальна мобілізація» – на фронт відправляють навіть безхатченків

Сьогодні, 18:09 Переглядів: 650

 

Віднедавна в ОРДЛО мобілізують наркоманів та алкоголіків

За наказом російського окупаційного командування місцеві бойовики в ОРДЛО значно посилили заходи з мобілізації цивільного населення для участі у бойових діях. Загарбники збирають «гарматне м'ясо» для наступу на Слов'янськ.

За даними джерел 24 каналу в розвідці, посилення мобілізаційних заходів на окупованих територіях Донеччини та Луганщини спостерігаються з кінця червня. Кожного дня бойовики квазіреспублік примусово відправляють на війну кілька сотень чоловіків, особливо не переймаючись якістю поповнення.

Якщо у перші хвилі мобілізації у так званих «ДНР» та «ЛНР» майже не забирали на фронт відвертих п'яниць та намагалися ловити хоча б умовно притомних та адекватних осіб, то віднедавна на передову почали відправляти наркоманів та п'яниць. Більше того - у Луганську та Донецьку зникли всі безхатченки!

З кінця червня мобілізаційні групи терористів активізувалися в усіх містах окупованого Донбасу, а на кордоні з росією посилили контроль за виїздом підлітків з 16 років та чоловіків з бронюванням.

Крім того, представники так званої «військової комендатури» та «МВС» щодня почали проводити рейди з повним перекриттям населених пунктів.

Бойовики забороняють в'їзд та виїзд з того чи іншого міста чи селища, виставляють «фільтраційні» пости у центрі населеного пункту та здійснюють подворові та поквартирні обходи всіх помешкань.

Терористи зупиняють громадський транспорт, проводять рейди у магазинах, на ринках та в аптеках.

Бойовики також провели тотальні зачистки обох «столиць» від безхатченків. Всіх чоловіків, які не мали постійного місця проживання, також відправили на фронт.

Загалом кожної доби з різних районів Донбасу на передову відправляють близько 400 примусово мобілізованих.

Посилення заходів з вилову чоловічого населення на тимчасово окупованих територіях напряму пов'язане з тим, що у зведених підрозділах бойовиків закінчується «гарматне м'ясо». Адже загони мобілізованих при спробах штурму будь-якого українського міста зазнають просто неймовірних втрат. Серед мобілізованих на Донбасі після місяця участі в боях в живих залишається менш як 10% від того чи іншого угруповання.

Нагадаємо, у росії на війну з Україною через брак бажаючих набирають 10 тисяч «новобранців» у місцях позбавлення волі – в’язницях, колоніях та СІЗО.

2
Автор: Віктор Крук
Теги: ОРДЛО мобілізація наркомани безхатченки
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 26 від 30 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх