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Кременчук, Надзвичайні новини

На Полтавщині поліцейські-вибухотехніки знешкодили 50 вибухонебезпечних предметів

Сьогодні, 17:42 Переглядів: 190

 

Що робити у разі виявлення підозрілого предмету

Із початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну працівники вибухотехнічної служби поліції Полтавщини здійснили близько 300 службових виїздів, під час яких перевірено понад 250 об’єктів. Під час перевірки виявлено 50 вибухонебезпечних предметів. Усі вони ідентифіковані та знешкоджені, а їх залишки зібрані, як речові докази воєнних злочинів.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини на сайті управління.

Поліція Полтавщини радить громадянам дотримуватися правил особистої та колективної безпеки. Зокрема:

  • не наближатися до залишків ракет чи снарядів;
  • не заходити до нежилих споруд та будинків;
  • не з’їжджати з доріг у поля, ліси тощо;
  • не торкатися та не переносити підозрілі речі й предмети, що можуть становити реальну загрозу для життя та здоров’я;
  • у разі сигналу «Повітряна тривога» негайно пройти в укриття.

Варто запам’ятати порядок дій у разі виявлення підозрілого предмета чи вибухівки. У таких випадках необхідно:

  • у жодному разі не чіпати підозрілий предмет;
  • негайно повідомити про знахідку в поліцію (102) або рятувальникам (101);
  • позначити місце небезпеки яскравою тканиною, гілкою або стрічкою;
  • попередити про небезпеку перехожих;
  • відійти від підозрілих предметів на безпечну відстань;
  • дочекатися приїзду поліцейських або рятувальників та вказати їм місце, де знаходиться небезпечний предмет.

Шановні дорослі! Особливу увагу слід приділяти дітям та їх дозвіллю. Радимо батькам постійно роз’яснювати неповнолітнім алгоритм безпечної поведінки на вулиці та в побуті. Щоденно інструктувати дітей, як себе поводити при виявленні підозрілих предметів, вибухонебезпечних речовин чи зброї та пояснювати правила особистої безпеки.

Нагадаємо, що для громадян цілодобово працює поліцейська спецлінія 102, а також працюють альтернативні канали для звернень до поліції у застосунку чат-бот Телеграм: @Police102Poltava та месенджер у Facebook Поліція Полтавської області.

Бережіть себе та рідних. Все буде Україна!, - й деться у повідомленні.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини вибухівка небезпека
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