На Полтавщині поліцейські-вибухотехніки знешкодили 50 вибухонебезпечних предметів

Із початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну працівники вибухотехнічної служби поліції Полтавщини здійснили близько 300 службових виїздів, під час яких перевірено понад 250 об’єктів. Під час перевірки виявлено 50 вибухонебезпечних предметів. Усі вони ідентифіковані та знешкоджені, а їх залишки зібрані, як речові докази воєнних злочинів.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини на сайті управління.
Поліція Полтавщини радить громадянам дотримуватися правил особистої та колективної безпеки. Зокрема:
Варто запам’ятати порядок дій у разі виявлення підозрілого предмета чи вибухівки. У таких випадках необхідно:
Шановні дорослі! Особливу увагу слід приділяти дітям та їх дозвіллю. Радимо батькам постійно роз’яснювати неповнолітнім алгоритм безпечної поведінки на вулиці та в побуті. Щоденно інструктувати дітей, як себе поводити при виявленні підозрілих предметів, вибухонебезпечних речовин чи зброї та пояснювати правила особистої безпеки.
Нагадаємо, що для громадян цілодобово працює поліцейська спецлінія 102, а також працюють альтернативні канали для звернень до поліції у застосунку чат-бот Телеграм: @Police102Poltava та месенджер у Facebook Поліція Полтавської області.
Бережіть себе та рідних. Все буде Україна!, - й деться у повідомленні.
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер