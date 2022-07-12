На Полтавщині поліцейські-вибухотехніки знешкодили 50 вибухонебезпечних предметів

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Із початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну працівники вибухотехнічної служби поліції Полтавщини здійснили близько 300 службових виїздів, під час яких перевірено понад 250 об’єктів. Під час перевірки виявлено 50 вибухонебезпечних предметів. Усі вони ідентифіковані та знешкоджені, а їх залишки зібрані, як речові докази воєнних злочинів.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини на сайті управління.

Поліція Полтавщини радить громадянам дотримуватися правил особистої та колективної безпеки. Зокрема:

не наближатися до залишків ракет чи снарядів;

не заходити до нежилих споруд та будинків;

не з’їжджати з доріг у поля, ліси тощо;

не торкатися та не переносити підозрілі речі й предмети, що можуть становити реальну загрозу для життя та здоров’я;

у разі сигналу «Повітряна тривога» негайно пройти в укриття.

Варто запам’ятати порядок дій у разі виявлення підозрілого предмета чи вибухівки. У таких випадках необхідно:

у жодному разі не чіпати підозрілий предмет;

негайно повідомити про знахідку в поліцію (102) або рятувальникам (101);

позначити місце небезпеки яскравою тканиною, гілкою або стрічкою;

попередити про небезпеку перехожих;

відійти від підозрілих предметів на безпечну відстань;

дочекатися приїзду поліцейських або рятувальників та вказати їм місце, де знаходиться небезпечний предмет.