Знищено восьмого російського генерала та багатьох старших офіцерів, серед яких зрадники України

Сьогодні, 17:13 Переглядів: 593

Ще один генерал та кілька полковників російської армії «денацифікувалися» та «задвухсотилися», але не добровільно, а завдяки HIMARS

ЗСУ завдали кількох ударів ракет HIMARS по центрах управління, штабах, базах та складах боєприпасів російських окупантів, зокрема, у Новій Каховці, де загинуло 8 офіцерів.

За даними з різних джерел, серед знищених ворогів є один генерал (восьмий з початку війни) та кілька полковників російської армії.

Зокрема, Управлінні стратегічний комунікацій ЗСУ повідомило про ліквідацію кількох старших офіцерів армії рф.

Серед них називають імена російських офіцерів знищених у Новій Каховці:

полковник Горобець Олексій – командир 20-ї мотострілецької дивізії з Волгограда;

– командир 20-ї мотострілецької дивізії з Волгограда; полковник Кернс Сергій – заступник командира-начальник штабу командира дивізії;

– заступник командира-начальник штабу командира дивізії; полковник Аврамченко Олексій – колишній український військовий, який у 2014 році перейшов на бік росіян. До окупації півострова був на посаді заступника командира з виховної роботи у військовій частині А-1668. Після окупації зайняв аналогічну посаду, але вже у дивізії армії рф;

– колишній український військовий, який у 2014 році перейшов на бік росіян. До окупації півострова був на посаді заступника командира з виховної роботи у військовій частині А-1668. Після окупації зайняв аналогічну посаду, але вже у дивізії армії рф; полковник Кузьмінов Сергій - начальник тилу - заступник командира дивізії.

- начальник тилу - заступник командира дивізії. підполковник Канат Мукатов – командир танкового полку. У березні під Броварами ЗСУ розгромили його танковий підрозділ, але він вижив. Втім, зараз цей недолік виправили;

– командир танкового полку. У березні під Броварами ЗСУ розгромили його танковий підрозділ, але він вижив. Втім, зараз цей недолік виправили; підполковник Корнелюк – начальник артилерії дивізії;

– начальник артилерії дивізії; підполковник Коваль - начальник оперативного відділення штабу 20 мсд;

- начальник оперативного відділення штабу 20 мсд; підполковник Гордєєв - заступник начальника артилерії дивізії;

Про ліквідацію полковника Кернса з посиланнями на російські ЗМІ повідомляє проєкт InformNapalm. Він став «відомим» завдяки гучним ствердженням про те, що російських військ на Донбасі нібито немає. Його також називають одним з ініціаторів порушення кримінальних справ за «дезертирство» щодо солдатів, які відмовилися виконувати злочинні накази.

А спікер Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram розкрив подробиці ліквідації чергового російського генерала.

- Після влучення ракет HIMARS по штабу в Херсонській області загинув начальник штабу 22-го армійського корпусу зс рф (військова частина 73954, Сімферополь) генерал-майор Насбулін, - написав він.

За час широкомасштабного вторгнення росії в України ЗСУ встигли ліквідувати в Україні вже вісьмох генералів: