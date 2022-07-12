Знищено восьмого російського генерала та багатьох старших офіцерів, серед яких зрадники України

Ще один генерал та кілька полковників російської армії «денацифікувалися» та «задвухсотилися», але не добровільно, а завдяки HIMARS
ЗСУ завдали кількох ударів ракет HIMARS по центрах управління, штабах, базах та складах боєприпасів російських окупантів, зокрема, у Новій Каховці, де загинуло 8 офіцерів.
За даними з різних джерел, серед знищених ворогів є один генерал (восьмий з початку війни) та кілька полковників російської армії.
Зокрема, Управлінні стратегічний комунікацій ЗСУ повідомило про ліквідацію кількох старших офіцерів армії рф.
Серед них називають імена російських офіцерів знищених у Новій Каховці:
- полковник Горобець Олексій – командир 20-ї мотострілецької дивізії з Волгограда;
- полковник Кернс Сергій – заступник командира-начальник штабу командира дивізії;
- полковник Аврамченко Олексій – колишній український військовий, який у 2014 році перейшов на бік росіян. До окупації півострова був на посаді заступника командира з виховної роботи у військовій частині А-1668. Після окупації зайняв аналогічну посаду, але вже у дивізії армії рф;
- полковник Кузьмінов Сергій - начальник тилу - заступник командира дивізії.
- підполковник Канат Мукатов – командир танкового полку. У березні під Броварами ЗСУ розгромили його танковий підрозділ, але він вижив. Втім, зараз цей недолік виправили;
- підполковник Корнелюк – начальник артилерії дивізії;
- підполковник Коваль - начальник оперативного відділення штабу 20 мсд;
- підполковник Гордєєв - заступник начальника артилерії дивізії;
Про ліквідацію полковника Кернса з посиланнями на російські ЗМІ повідомляє проєкт InformNapalm. Він став «відомим» завдяки гучним ствердженням про те, що російських військ на Донбасі нібито немає. Його також називають одним з ініціаторів порушення кримінальних справ за «дезертирство» щодо солдатів, які відмовилися виконувати злочинні накази.
А спікер Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram розкрив подробиці ліквідації чергового російського генерала.
- Після влучення ракет HIMARS по штабу в Херсонській області загинув начальник штабу 22-го армійського корпусу зс рф (військова частина 73954, Сімферополь) генерал-майор Насбулін, - написав він.
За час широкомасштабного вторгнення росії в України ЗСУ встигли ліквідувати в Україні вже вісьмох генералів:
- генерал-майор Канамат Боташев
- генерал-майор Магомед Тушаєв,
- генерал-майор Віталій Герасимов,
- генерал-майор Андрій Колесников,
- генерал-майор Андрій Суховецький,
- генерал-лейтенанта Андрій Мордвічов,
- генерал-лейтенант Яків Рязанцев.
- генерал-майор Насбулін