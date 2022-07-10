HIMARS у дії: командний пункт росгвардії під Херсоном та ще 30 точних влучень по базах окупантів

Сьогодні, 21:12 Переглядів: 155

Артилеристи ЗСУ завдяки отриманню вже дев'яти високоточних ракетних систем HIMARS методично і абсолютно прагматично вражають цілі за лінією фронту, до яких раніше не дострілювали. За два тижні зафіксовано вже близько 30 точних влучень.

У Мережі з'явилася мапа цих ударів, метою яких стали тилові позиції рашистів (склади, гаражі, казарми). Зокрема, видання Defense Express наголошує, що на одному лише Донецькому напрямі за останню добу зафіксовано 11 нових ударів, хоча частина з них, зазначає видання, не належить до наслідків пусків американських систем.

Додається, що кожен із таких ударів HIMARS призводить до знищення об'єкта з високою ймовірністю, за чим стоїть не тільки можливості ракет GMLRS, а й титанічна робота української розвідки. Оскільки саме вони знаходять ці об'єкти та видають їх точні координати для ураження.

Повідомляється, що в Україні за два тижні РСЗВ HIMARS знищили близько 20 складів противника оперативно-тактичного рівня. Знищення таких складів вкрай болісно б'є по російських військ і створює колосальну проблему накопичення матеріальних запасів.

Зокрема, сьогодні ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили пункт управління росгвардії під Херсоном, а також чотири склади з боєприпасами в різних районах області.

Окупанти зазнали багато втрат у живій сили та техніці. Про це розповів речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров у Facebook.

- Підтверджені втрати ворога становлять 15 рашистів і понад 60 одиниць техніки, серед яких 57 – це броньована і автомобільна техніка, в тому числі командно-штабні машини, які були знищені в Чорнобаївці, і автомобільна техніка, знищена на ворожих позиціях уздовж лінії зіткнення, – йдеться в повідомленні.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що росіяни беззахисні проти HIMARS, адже протидії цьому озброєнню просто не існує. За його словами, росія з цієї причини намагається всіляко перешкодити поставкам в Україні високоточного західного озброєння.

Міністр оборони України Олексій Резніков сьогодні заявив, що американські РСЗВ HIMARS змінили правила гри на фронті, але нам потрібно більше зброї та зброя більшої дальності.

- Окупанти використовують РСЗВ, які можуть бити на 120 км. Тому нам потрібні установки із дальністю 150 км. Також нам потрібні броньовані машини, танки та безпілотники. Західні партнери побачили, що ми можемо ефективно використовувати їхню зброю, - заявив Олексій Резніков.

Як стало відомо, 8 липня США зобов'язалися надати Україні чотири додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS та боєприпаси до них. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.