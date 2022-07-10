Військовослужбовці не платитимуть Військовий збір - Президент підписав відповідний закон

Вчора, 22:02 Переглядів: 177

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений українським парламентом у червні закон, який звільняє військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, МВС, Управління держохорони, Держспецзв'язку та інших законних військових формувань від сплати військового збору.

Відповідна позначка з'явилася в картці законопроєкту на сайті парламенту.

Як повідомлялося, 20 червня Верховна Рада ухвалила закон № 7432, який звільняє українських військовослужбовців від сплати військового збору.

- Реалізація цього законопроєкту не потребує додаткових витрат з державного або місцевого бюджету, – зазначалося в пояснювальній записці до законопроєкту, згідно з якою документ поліпшить матеріальне становище військовослужбовців.

Зазначимо, що Військовий збір було запроваджено в 2014 році в розмірі 1,5% від загальної суми отриманих доходів. За 2014-2021 роки його надходження до держбюджету склали 131,9 млрд грн, зокрема у 2021 році – 28,6 млрд грн.