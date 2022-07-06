No smoking friendly: що треба знати про новий антитютюновий Закон

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З 11 липня набувають чинності норми антитютюнового Закону, який прирівнює електронні сигарети до звичайних. «ТелеграфЪ» з'ясував, що саме зміниться і як діяти кременчужанам у разі виявлення порушень з боку курців

З 11 липня 2022 року в Україні набувають чинності норми антитютюнового Закону 1978-ІХ, які передбачають заборону куріння тютюнових виробів для нагрівання у певних місцях нарівні із сигаретами, кальянами та електронними сигаретами. Також Закон забороняє курилки у приміщеннях підприємств усіх форм власності. «ТелеграфЪ» вирішив детально розглянути новий Закон і порядок дій у разі виявлення порушень з боку курців.

Як суспільство ставиться до нового Закону?

28 червня 2022 року в інформаційному агентстві «Укрінформ» громадська організація «Життя» презентувала результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), щодо вживання тютюну та електронних сигарет серед населення України та ставлення до антитютюнових заходів.

Згідно з репрезентативним опитуванням, проведеним КМІС у травні 2022 року серед жителів України (віком 18 років і старших), 80% респондентів підтримують заборону куріння тютюнових виробів для електричного нагрівання у громадських місцях (їх курять за допомогою спеціальних пристроїв брендів glo, IQOS та інших). Також 86% опитаних підтримують збільшення кількості громадських місць, вільних від диму - таких як робочі місця, офіси, приміщення підприємств, готелі.

Більшість респондентів підтримують заходи для запобігання початку куріння серед дітей та молоді:

78% - заборону продажу сигарет та тютюну з ароматичними добавками;

76% - заборону продажу рідин для електронних сигарет з добавками;

79% - заборону реклами пристроїв для нагрівання тютюну.

92% - заборону продажу неповнолітнім пристроїв для нагрівання тютюну, електронних сигарет та рідин до них.

Де саме заборонять курити?

Згідно Закону, забороняється куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів:

у ліфтах і таксофонах;

у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;

у приміщеннях та на території навчальних закладів;

у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

у приміщеннях об’єктів культурного призначення;

у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;

у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;

у приміщеннях гуртожитків;

на дитячих майданчиках;

у місцях загального користування житлових будинків;

у підземних переходах;

у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;

на вокзалах та станціях;

на зупинках громадського транспорту.

Також сільські, селищні та міські ради можуть постійно або тимчасово заборонити куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, тютюнових виробів без їх згоряння та кальянів у додатково визначених місцях.

Окрім цього, Закон передбачає розміщення медичних попереджень на пачках електронних сигарет та рідин до них, а на сигаретах розмір такого попередження становитиме 65 % від розміру упаковки.

Заборонять продажу сигарет зі смаками та ароматами, адже це діє як своєрідне заохочення для залучення дітей до куріння.

Значну увагу в документі приділили й забороні реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин до них, пристроїв для нагрівання тютюну тощо.

Як діяти у разі виявлення порушення?

Дослідники КМІС поцікавилися, як би вчинили респонденти, якби хтось курив у забороненому місці. Абсолютна більшість (84%) вдалися б до певних дій. Зокрема, 55% попросили б курця припинити курити чи перейти до іншого місця, 9% поскаржилися б персоналу закладу, а 3% - правоохоронним органам. Ще 17% респондентів самі б змінили місце перебування.

Скаргу на порушення правил куріння можна подати на сайті Держпродспоживслужби в електронному варіанті. Слід зазначити, що за вчинення протиправних дій понесе відповідальність не лише сам курець, а й суб'єкт господарювання, на території якого відбулося порушення.

Порушення правил куріння передбачає накладення штрафу від 51 до 170 гривень. У разі повторного протягом року порушення штраф становить 170–340 грн згідно зі ст. 175–1 КУпАП.

Щороку 85 тисяч українців помирають від хвороб спричинених курінням. Значної шкоди куріння завдає й економіці нашої держави: за розрахунками експертів, щорічні економічні втрати рік складають 3,2% ВВП України, або близько 179 млрд грн (станом на 2021 рік) внаслідок ранньої втрати працездатності курцями, соціальних виплатат та лікування хвороб, викликаних курінням.



