Колекторам заборонять стягувати прострочені борги з військових та членів їхніх сімей

Сьогодні, 07:37 Переглядів: 291

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №7414, який тимчасово забороняє банкам, небанківським установам та колекторам стягувати з військових прострочені борги на період дії воєнного, надзвичайного стану. За законопроєкт у першому читанні народні депутати проголосували 8 липня.

- Ніщо не повинно заважати обороні! Тому ми запроваджуємо заборону колекторам турбувати військових і їхні родини. Держава має забезпечити соціальний захист українців, які борються за нашу незалежність, – наголосив співавтор документа, голова податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев.

За його словами, кредиторам і колекторам пропонується заборонити стягувати борги з: