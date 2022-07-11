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Колекторам заборонять стягувати прострочені борги з військових та членів їхніх сімей

Сьогодні, 07:37 Переглядів: 291

  

Відповідний законопроєкт ухвалений у першому читанні

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №7414, який тимчасово забороняє банкам, небанківським установам та колекторам стягувати з військових прострочені борги на період дії воєнного, надзвичайного стану. За законопроєкт у першому читанні народні депутати проголосували 8 липня.

- Ніщо не повинно заважати обороні! Тому ми запроваджуємо заборону колекторам турбувати військових і їхні родини. Держава має забезпечити соціальний захист українців, які борються за нашу незалежність, – наголосив співавтор документа, голова податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев.

 За його словами, кредиторам і колекторам пропонується заборонити стягувати борги з:

  • військовослужбовців ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення – громадян України, які виконують військовий обов’язок та членів їх сімей;
  • військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби та членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти;
  • військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні та спеціальні збори, і членів їх сімей;
  • членів добровольчих формувань територіальних громад під час їх участі у заходах підготовки добровольчих формувань територіальних громад та виконання ними завдань територіальної оборони України;
  • близьких осіб (членів сім’ї позичальника), представників, спадкоємців, поручителів або майнових поручителів, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: колектор Верховна Рада законопроєкт борги військові
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