На військовий облік в Україні стали понад 3 мільйони внутрішньо переміщених осіб

Сьогодні, 08:15 Переглядів: 273

Такий облік потрібен ЗСУ і він має бути забезпечений

На військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки не за місцем свого постійного проживання стоять понад 3 млн осіб.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

- Мобілізація - це справа кожного громадянина, вона має здійснюватися добровільно. Хочу сказати, що понад 3 млн громадян сьогодні знаходяться на обліку у військкоматах не за місцем їх проживання. І це питання, яке має бути вирішене найближчим часом, і в першу чергу це має бути позиція самих громадян, які мають стати на військовий облік, - зазначив Монастирський.

На запитання щодо правомірності видачі поліцією повісток, зокрема, на блокпостах, міністр відповів, що закон вимагає, що кожна військовозобов’язана особа має знаходитися на відповідному обліку, і якщо ЗСУ потребують цього, такий облік має бути забезпечений.

Також він додав, що зараз всі сили оборони і безпеки допомагають ЗСУ, і «будь-які подібні дії здійснюються виключно на прохання ЗСУ для того, щоб допомогти в питаннях мобілізації».

Водночас він нагадав, що жодних проблем для пересування громадян між областями країни не має бути.

Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення росії близько тисячі жінок за власним бажанням мобілізувалися до лав до ЗСУ.