Поки не цар: у росії хочуть змінити назву посади путіна, щоб було зрозуміло рашистському вуху

Депутати Держдуми хочуть позбутися слова «президент» і аргументують це тим, що так називається посада керівника США, що є неприйнятним для «російського вуха». Замість нього пропонують вживати слово «правитель».
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Ідея замінити слово «президент» на «правитель» належить партії ЛДПР. Там заявили, що слово «президент» – іноземне слово і походить зі США, а тому в росії його слід замінити, «поки воно не вкоренилося остаточно», на щось більш зрозуміле для громадян країни-окупантки.
Щодо заміни слова «Госдума», яке теж є іноземним словом для росіян і походить з української, на «Госмысль» у ЛДПР поки розмірковують.
Слово «цар» для назви посади путіна поки не пропонують. Але це лише поки…
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер