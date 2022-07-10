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Поки не цар: у росії хочуть змінити назву посади путіна, щоб було зрозуміло рашистському вуху

Сьогодні, 20:13 Переглядів: 439

 

У рф слово «президент» пропонують замінити на «правитель»

Депутати Держдуми хочуть позбутися слова «президент» і аргументують це тим, що так називається посада керівника США, що є неприйнятним для «російського вуха». Замість нього пропонують вживати слово «правитель».

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Ідея замінити слово «президент» на «правитель» належить партії ЛДПР. Там заявили, що слово «президент» – іноземне слово і походить зі США, а тому в росії його слід замінити, «поки воно не вкоренилося остаточно», на щось більш зрозуміле для громадян країни-окупантки. 

- У нашій країні це за історичними мірками взагалі нове слово, і, поки воно не вкоренилося остаточно, можна його спокійно замінити. Наприклад, на словосполучення «голова держави», або слово «правитель». І те, й інше зрозуміліше російському вуху, - йдеться у повідомленні партії. 

Щодо заміни слова «Госдума», яке теж є іноземним словом для росіян і походить з української, на «Госмысль» у ЛДПР поки розмірковують.

Слово «цар» для назви посади путіна поки не пропонують. Але це лише поки…

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Автор: Віктор Крук
Теги: Росія Путін російські окупанти
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