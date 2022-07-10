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Рашисти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах, вбиваючи мирних жителів

Сьогодні, 19:11 Переглядів: 356

 

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00

Триває 137 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Російські окупанти цинічно продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах, вбиваючи мирних жителів.

Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги де б ви не були на території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

На Сіверському напрямку противник застосував ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Бачівськ, Волфине, Миропілля, Володимирівка, Олексіївка і Вовківка Сумської області та Сеньківка і Миколаївка Чернігівської області. Окрім того, в районах Вовківки та Волфиного, ударів завдала ворожа штурмова та армійська авіація.

На Харківському напрямку противник застосовував танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів Харкова та населених пунктів Харківської області на північ, схід та південь від цього міста.

Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова, Петрівки і Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження в районах населених пунктів Долина, Дібровне, Мазанівка, Богородичне, Адамівка, Андріївка, Барвінкове, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Хрестище, Новопавлівка, Нікополь, Червоне та Сулигівка. Застосував авіацію для завдання удару неподалік Богородичного.

Розвідку боєм в напрямку Мазанівки окупанти, завдяки вмілим діям українських воїнів, відверто провалили та з втратами відійшли.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії районах населених пунктів Курдюмівка, Луганське, Берестове, Виїмка, Івано-Дар’ївка, Шуми та Переїзне.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обопільні обстріли із застосуванням мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії.

Ворог завдав авіаударів неподалік Авдіївки та Володимирівки. Штурмовими діями намагався покращити тактичне положення в районі Новоселівки Другої, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку ворог наявними засобами вогневого ураження намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території.

У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує в морі два носії високоточної зброї.

Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування ними цивільних об’єктів на території України, продовжують брехати про нібито розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та багатоквартирних житлових будинках

Закликаємо довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки і дезінформацію.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Генштаб ЗСУ оперативна інформація російські окупанти ракетний удар
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