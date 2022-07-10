У росії на війну з Україною набирають 10 тисяч «новобранців» у місцях позбавлення волі

Сьогодні, 18:22 Переглядів: 3

Через значні втрати живої сили у війні проти України, в рф активізували набір до приватних військових компаній. «Новобранців» рекрутують у місцях позбавлення волі, зокрема, серед засуджених в Республиці Адигея.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

- Після підписання та виконання контрактів з ПВК «зекам» обіцяють повну амністію. Збір рекрутів відбувається на військовому полігоні поблизу хутору Молькіно Краснодарського краю. Він відомий як база підготовки бойовиків ПВК «Вагнер». Ця робота проводиться у місцях позбавлення волі в Ростові, Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді. Стаття, за якою було засуджено конкретну людину – неважлива. Навіть якщо це вбивство або інші тяжкі злочини. Всім обіцяють повну амністію після 6 місяців «служби», – йдеться у повідомленні.

Втім, новобранці з тюрем та лагерів будуть вважатися другосортними вояками і матимуть певні обмеження.

- При цьому, всі «зеки» мають носити спеціальні жетони, які вказують на їхній статус. Їм заборонено мати сенсорні телефони – тільки застарілі кнопкові «дзвонилки», – додають українські розвідники.

За їх інформацією, під час співбесід, які проводяться з засудженими представниками головного управління генерального штабу зс рф, до відома новобранців доводять, що протягом двох місяців планується набір до 10 000 добровольців до складу приватних військових кампаній. Після цього весь склад ПВК буде передислокований на територію Донбасу. Серед основних завдань – встановлення контролю над дорогами на напрямку Ізюм – Слов’янськ – Бахмут.

Окрім цього, в росії встановлюють стеження за родичами вбитих в Україні військових та родичами тих, хто бере участь у війні.