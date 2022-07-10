Ракетний удар рашистів по Часовому Яру: загинуло 15 осіб, а 24 знаходяться під завалами будинку

Сьогодні, 17:20 Переглядів: 446

Рятувальники Донеччини вже дістали з під завалів п’ятиповерхівки 5 людей, під завалами може бути дитина

Рятувальники Донеччини продовжують проводити розбір зруйнованих внаслідок ракетного обстрілу російської армії елементів п’ятиповерхового будинку в Часовому Яру. На місці злочину рашистів вже виявлено тіла 15 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 5 осіб.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Донецькій області.

- Станом на 13.00 під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці події виявлено тіла 15 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 5 осіб. Встановлено та підтримується мовний контакт із трьома особами під завалами, здійснюються заходи щодо їх порятунку, роботи тривають, - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, під завалами можливе перебування ще 24 людини, з них 1 дитина.

Рятувальники інформують, що від Головного управління до проведення робіт залучено 67 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки, додатково залучено два навантажувача та два автокрана від місцевих органів влади.

Про обстріл російською армією багатоповерхового житлового будинку в населеному пункті Часів Яр сьогодні вранці повідомила пресслужба Угруповання Об’єднаних сил.

- Сьогодні вночі окупанти цинічно обстріляли житловий будинок в населеному пункті Часів Яр. Під завалами перебуває декілька десятків людей. Агресор здійснив обстріл реактивними системами залпового вогню «Ураган». Внаслідок чого відбулось обвалення механічних конструкцій будинку. На місці працюють рятувальники, військові, поліція, медики та комунальні служби, які роблять все можливе аби врятувати наших громадян. Наразі кількість загиблих та поранених уточнюється. Ворог обов’язково буде покараний за цей злочин на полі бою та в міжнародних судах, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 червня російська армія нанесла ракетний удар по ТЦ «Амстор» у Кременчуці. Внаслідок цього злочину рашистів у Кременчуці загинула 21 людина. Ще одна особа досі вважається зниклою безвісті. Близько сотні постраждалим була надана медична допомога.