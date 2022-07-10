Для ЗСУ: у Польщі зібрали 9 млн zł на Bayraktar, а в Україні - 400 млн грн на армію дронів

У Польщі вдалося зібрати вже понад 9 млн злотих в рамках кампанії зі збору коштів на безпілотник Bayraktar для України. Про це повідомляє офіційний сайт фандрайзингової кампаніі (кампанії зі збору коштів).
Акцію у Польщі анонсували 28 червня, надихнувшись успішним збором грошей на Bayraktar для ЗСУ у Литві та Україні.
Необхідні 22,5 млн злотих планують зібрати за 30 днів. До збору коштів долучилось вже 82 381 особа. Про це повідомляють організатори акції на тому ж сайті.
Вони задоволені тим, як проходить акція та впевнені, що їм вдасться зібрати необхідні 22,5 млн zł.
А на «армію дронів» для ЗСУ в Україні за тиждень зібрали вже 400 млн грн. Планується зібрати кошти на закупівлю 200 дронів для українських захисників.
Збір на армію дронів стартував 1 липня. Ним займаються Генштаб ЗСУ та ініціатива United24. Станом на 5 липня було зібрано 200 млн грн. Федоров ще тоді заявив, що дрони починають купувати.
А сьогодні він повідомив, що ЗСУ в рамках проєкту «Армія дронів» отримали перший дрон зі Сполучених Штатів Америки.
Він подякував всім людям з-за кордону, які також розуміють важливість перемоги України та роблять у неї свій внесок, а також закликав усіх долучатися до збору «Армії дронів» на UNITED24.
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер