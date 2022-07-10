Для ЗСУ: у Польщі зібрали 9 млн zł на Bayraktar, а в Україні - 400 млн грн на армію дронів

Сьогодні, 16:21 Переглядів: 237

Перший дрон в рамках проєкту вже закупили та передали ЗСУ

У Польщі вдалося зібрати вже понад 9 млн злотих в рамках кампанії зі збору коштів на безпілотник Bayraktar для України. Про це повідомляє офіційний сайт фандрайзингової кампаніі (кампанії зі збору коштів).

Акцію у Польщі анонсували 28 червня, надихнувшись успішним збором грошей на Bayraktar для ЗСУ у Литві та Україні.

Необхідні 22,5 млн злотих планують зібрати за 30 днів. До збору коштів долучилось вже 82 381 особа. Про це повідомляють організатори акції на тому ж сайті.

Вони задоволені тим, як проходить акція та впевнені, що їм вдасться зібрати необхідні 22,5 млн zł.

- Потрібна велика сума, але збір коштів проходить чудово! Якщо ми збнонмо менше, то все перерахуємо для ЗСУ. Так само зробимо з різницею коштів, якщо зберемо більше. Діймо!, - закликає поляків та усіх небайдужих ініціатор акції, місцевий журналіст Slawomir Sierakowski.

А на «армію дронів» для ЗСУ в Україні за тиждень зібрали вже 400 млн грн. Планується зібрати кошти на закупівлю 200 дронів для українських захисників.

- 400 млн грн за тиждень ви зібрали для армії дронів проєкту United24. І це тільки початок. Ми допоможемо нашим героям із ЗСУ системно отримувати дрони для всіх ліній боротьби. Ви не уявляєте цінність свого внеску в перемогу. Дякуємо від усієї команди, – написав у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Збір на армію дронів стартував 1 липня. Ним займаються Генштаб ЗСУ та ініціатива United24. Станом на 5 липня було зібрано 200 млн грн. Федоров ще тоді заявив, що дрони починають купувати.

А сьогодні він повідомив, що ЗСУ в рамках проєкту «Армія дронів» отримали перший дрон зі Сполучених Штатів Америки.

- Отримали перший дрон зі США. Він швидкий і витривалий. А отже, точно допоможе нашим героям із ЗСУ краще бачити ворогів, – заявив Михайло Федоров.

Він подякував всім людям з-за кордону, які також розуміють важливість перемоги України та роблять у неї свій внесок, а також закликав усіх долучатися до збору «Армії дронів» на UNITED24.