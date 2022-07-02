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В Україні почали збирати «армію дронів» для ЗСУ

Сьогодні, 18:05 Переглядів: 443

 

Проєкт заснували Генштаб ЗСУ, Мінцифра та UNITED24

В Україні запускають спеціальний проєкт по збиранню безпілотників для потреб ЗСУ. Програму назвали «армія дронів». Про це повідомили Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Фейсбуці та Міністерство цифрової трансформації на своєму офіційному сайті.

Програма включає не лише системну закупівлю дронів, а також їх ремонт та курс навчання пілотів.

Наразі збираються придбати 200 професійних безпілотних авіаційних комплексів тактичного рівня для повітряної розвідки. Такі БПЛА можуть літати протягом доби на відстань до 160 км та на висоті до 5 км. Вони оснащені кількома камерами з тепловізором, датчиками положення та програмним забезпеченням.

Бажаючі можуть зробити пожертву на сайті UNITED24 або віддати власний безпілотник.

Українців просять пожертвувати дроном, якщо він має:

  • батарею ємністю не менше 5000 мАг;
  • дальність польоту від 1 км;
  • камеру з роздільною здатністю не менше 20 Мп;
  • тривалість зарядки щонайменше 30 хвилин;
  • параметри фото – не менше 5280х3956; параметри відео не менше 3840×2160;
  • бажано з джойстиком та пультом управління.

Відправити свій дрон можна «Новою поштою», вказавши, що апарат йде на потреби армії, або на склад партнерів проекту – «Help Ukraine» у Польщі або «Razom for Ukraine» у США.

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Автор: Віктор Крук
Теги: дрон ЗСУ Мінцифра
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