Громадяни росії можуть в’їжджати в Україну – ЦПД надає роз’яснення та спростовує фейки

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України спростовує фейки щодо заборони в’їзду в Україну з російської федерації.
Про це ЦПД повідомляє у своєму Телеграм-каналі.
Зокрема, інформація про нібито заборону українським урядом в’їзду для громадян рф в Україну не відповідає дійсності.
При цьому росіяни зможуть навідувати своїх українських родичів, але для цього тепер вони повинні мати:
Фейковою є також інформація про те, що громадяни росії, які не підтримують вторгнення рф та на цей час проживають на території ЄС, нібито не матимуть можливості приїхати в Україну.
До речі, у Державній прикордонній службі зазначають, що наявність візи не гарантує громадянам росії безперешкодного перетину кордону на в’їзд в Україну, оскільки вони мають відповідати й іншим умовам, визначеним українським законодавством. І остаточне рішення щодо їх пропуску в Україну приймається уповноваженою особою ДПСУ.
Тож із в’їздом в Україну для росіян немає жодних проблем…
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер