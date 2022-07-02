Громадяни росії можуть в’їжджати в Україну – ЦПД надає роз’яснення та спростовує фейки

Сьогодні, 18:48 Переглядів: 653

Україна не забороняла в’їзд громадян рф, але до тих хто зібрався їхати є певні вимоги

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України спростовує фейки щодо заборони в’їзду в Україну з російської федерації.

Про це ЦПД повідомляє у своєму Телеграм-каналі.

Зокрема, інформація про нібито заборону українським урядом в’їзду для громадян рф в Україну не відповідає дійсності.

- Не заборонив в’їзд, а з 1 липня просто втратила чинність угода між урядом України та урядом рф про безвізові поїздки, підписана 16 січня 1997 року в москві. Тобто для громадян росії почав діяти візовий режим, - наголосили в ЦПД.

При цьому росіяни зможуть навідувати своїх українських родичів, але для цього тепер вони повинні мати:

запрошення з України;

чинний закордонний паспорт рф;

українську візу;

ксерокопію паспортних даних сторони, що приймає громадянина рф;

грошову суму, не меншу ніж 20 прожиткових мінімумів на місяць (52 тисячі грн).

Фейковою є також інформація про те, що громадяни росії, які не підтримують вторгнення рф та на цей час проживають на території ЄС, нібито не матимуть можливості приїхати в Україну.

- Громадяни рф, які перебувають на території третіх країн, для оформлення українських віз можуть звертатися до закордонних дипломатичних установ України в цих країнах, - наголосили в Центрі протидії дезінформації.

До речі, у Державній прикордонній службі зазначають, що наявність візи не гарантує громадянам росії безперешкодного перетину кордону на в’їзд в Україну, оскільки вони мають відповідати й іншим умовам, визначеним українським законодавством. І остаточне рішення щодо їх пропуску в Україну приймається уповноваженою особою ДПСУ.

Тож із в’їздом в Україну для росіян немає жодних проблем…