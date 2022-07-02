Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Кременчук, Україна, Світ

Громадяни росії можуть в’їжджати в Україну – ЦПД надає роз’яснення та спростовує фейки

Сьогодні, 18:48 Переглядів: 653

 

Україна не забороняла в’їзд громадян рф, але до тих хто зібрався їхати є певні вимоги

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України спростовує фейки щодо заборони в’їзду в Україну з російської федерації.

Про це ЦПД повідомляє у своєму Телеграм-каналі.

Зокрема, інформація про нібито заборону українським урядом в’їзду для громадян рф в Україну не відповідає дійсності.

- Не заборонив в’їзд, а з 1 липня просто втратила чинність угода між урядом України та урядом рф про безвізові поїздки, підписана 16 січня 1997 року в москві. Тобто для громадян росії почав діяти візовий режим, - наголосили в ЦПД.

При цьому росіяни зможуть навідувати своїх українських родичів, але для цього тепер вони повинні мати:

  • запрошення з України;
  • чинний закордонний паспорт рф;
  • українську візу;
  • ксерокопію паспортних даних сторони, що приймає громадянина рф;
  • грошову суму, не меншу ніж 20 прожиткових мінімумів на місяць (52 тисячі грн).

Фейковою є також інформація про те, що громадяни росії, які не підтримують вторгнення рф та на цей час проживають на території ЄС, нібито не матимуть можливості приїхати в Україну.

- Громадяни рф, які перебувають на території третіх країн, для оформлення українських віз можуть звертатися до закордонних дипломатичних установ України в цих країнах, - наголосили в Центрі протидії дезінформації.

До речі, у Державній прикордонній службі зазначають, що наявність візи не гарантує громадянам росії безперешкодного перетину кордону на в’їзд в Україну, оскільки вони мають відповідати й іншим умовам, визначеним українським законодавством. І остаточне рішення щодо їх пропуску в Україну приймається уповноваженою особою ДПСУ.

Тож із в’їздом в Україну для росіян немає жодних проблем…

0
Автор: Віктор Крук
Теги: ДПС РНБО прикордонники
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 25 від 23 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх