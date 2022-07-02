ЗСУ довіряє 97% українців, ДСНС – 87%, президент України на третьому місці - опитування

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Українці найбільше довіряють Збройним силам України. Про це свідчать результати опитування Національного демократичного інституту, опубліковані 1 липня Київським міжнародним інститутом соціології, який проводив польову частину дослідження.

ЗСУ довіряє або повністю довіряє 97% респондентів, Держслужбі України з надзвичайних ситуацій – 87%, президенту Володимирові Зеленському – 85%, Нацгвардії – 85%, Силам територіальної оборони – 82%, Раді нацбезпеки і оборони – 74%, Нацполіції – 59%, місцевій владі – 56%, прем'єр-міністру Денисові Шмигалю – 57%, уряду – 56%, голові Верховної Ради Русланові Стефанчуку – 43%, Верховній Раді – 40%, Офісу генпрокурора – 37%.

Опитування проводили 2–11 травня. Методом CATI (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера) проведено 2500 інтерв'ю.

Результати цього опитування треба вважати репрезентативними лише для дорослого населення, яке зараз проживає в Україні та користується мобільними телефонами. Випадкова похибка для національної вибірки не перевищує 2,2%.





Дослідження фінансово підтримали Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Швеція, міністерство закордонних справ Великобританії та міністерство міжнародних справ Канади.



