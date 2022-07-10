журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Кременчук, Путін проти українського народу

Після оголошення загальної мобілізації понад тисяча жінок добровільно пішли захищати Україну

Сьогодні, 15:25 Переглядів: 464

 

Із самого початку російсько-української війни жодна жінка не була примусово мобілізована на військову службу

Одразу після повномасштабного вторгнення росії в Україну був введений воєнний стан та оголошена загальна мобілізація, під час якої на військову службу можуть призвати військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років.

В Україні жінки, які мають певний фах та професію теж є військовозобов’язаними, а з 1 жовтня 2022 року перелік спеціальностей, які будуть підставами для взяття жінок на військовий облік, суттєво розширюється.

У зв’язку з цим з’явилось багато дезінформації та фейків щодо служби жінок у ЗСУ.

У Міністерстві оборони наголошують, що наразі у примусовій мобілізації жінок немає потреби, а також не планується жодних обмежень щодо їх виїзду за кордон.

Жінки в Україні мають право служити у армії, багато з них прагнуть цього і призиваються до лав ЗСУ на добровільній основі. З моменту початку повномасштабного вторгнення росії в Україну кількість військовослужбовців жіночої статі, які добровільно відправились на захист України, значно збільшилась.

- З 24 лютого по сьогодні у нас мобілізовані близько 1000 жінок — це ті, що самі добровільно прийшли і заявили про бажання мобілізовуватись, — заявила заступниця Міністра оборони Ганна Маляр в етері телемарафону.

Вона додала, що з 2014 року жодна жінка не була примусово мобілізована на військову службу.

Нагадаємо, що у Кременчуцькому районі призивають до ЗСУ переважно добровольців – у військкоматі черга на призов. Про це розповів керівник територіального центру комплектації тп соціальної підтримки (колишнього військкомату) полковник Роман Сушко.

За його словами, у Кременчуцькому ТЦК та СП призивають на військову службу лише тих жінок, які мають не тільки потрібну для війська спеціальність та бажання служити, але й письмове відношення від командира військової частини, який готовий взяти цю жінку на відповідну посаду до своєї частини.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: мобілізація військкомат жінки ЗСУ війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 26 від 30 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх