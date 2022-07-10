Після оголошення загальної мобілізації понад тисяча жінок добровільно пішли захищати Україну

Сьогодні, 15:25 Переглядів: 464

Із самого початку російсько-української війни жодна жінка не була примусово мобілізована на військову службу

Одразу після повномасштабного вторгнення росії в Україну був введений воєнний стан та оголошена загальна мобілізація, під час якої на військову службу можуть призвати військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років.

В Україні жінки, які мають певний фах та професію теж є військовозобов’язаними, а з 1 жовтня 2022 року перелік спеціальностей, які будуть підставами для взяття жінок на військовий облік, суттєво розширюється.

У зв’язку з цим з’явилось багато дезінформації та фейків щодо служби жінок у ЗСУ.

У Міністерстві оборони наголошують, що наразі у примусовій мобілізації жінок немає потреби, а також не планується жодних обмежень щодо їх виїзду за кордон.

Жінки в Україні мають право служити у армії, багато з них прагнуть цього і призиваються до лав ЗСУ на добровільній основі. З моменту початку повномасштабного вторгнення росії в Україну кількість військовослужбовців жіночої статі, які добровільно відправились на захист України, значно збільшилась.

- З 24 лютого по сьогодні у нас мобілізовані близько 1000 жінок — це ті, що самі добровільно прийшли і заявили про бажання мобілізовуватись, — заявила заступниця Міністра оборони Ганна Маляр в етері телемарафону.

Вона додала, що з 2014 року жодна жінка не була примусово мобілізована на військову службу.

Нагадаємо, що у Кременчуцькому районі призивають до ЗСУ переважно добровольців – у військкоматі черга на призов. Про це розповів керівник територіального центру комплектації тп соціальної підтримки (колишнього військкомату) полковник Роман Сушко.

За його словами, у Кременчуцькому ТЦК та СП призивають на військову службу лише тих жінок, які мають не тільки потрібну для війська спеціальність та бажання служити, але й письмове відношення від командира військової частини, який готовий взяти цю жінку на відповідну посаду до своєї частини.