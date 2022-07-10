На проспекті Лесі Українки рятувальники помпами відкачують «море» після зливи

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 120

10 липня близько 10.00 до рятувальників звернулися містяни через підтоплення водою прибудинкової території на проспекті Лесі Українки, 26. Про це повідомляє Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС. Як видно зі світлин, там після зливи утворилося справжнісіньке «море».

До одного з 4-поверхових будинків вода підійшла до під’їздів, а ще в двох будинках вона заповнила підвали. На місце виклику прибули два пожежні автомобілі.

Наразі проводиться відкачування води автомобілями та двома мотопомпами. Станом на 13.00 роботи ще тривали.