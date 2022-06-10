У Кременчуцькому районі призивають до ЗСУ переважно добровольців – у військкоматі черга на призов

Сьогодні, 11:54 Переглядів: 320

Триває 107 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Весь цей час у відповідності до Указу Президента проводиться загальна мобілізація військовозобов’язаних громадян до лав Збройних Сил України. На ранковий брифінг у Кременчуцькій РВА прийшов керівник Кременчуцького районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП - колишній військкомат) полковник Роман Сушко щоб розповісти про хід проведення мобілізації.

Він повідомив, що мобілізація проводиться за планом і бажаючих добровільно стати на захист України дуже багато - більше, ніж є вільних штатних місць у бойових частинах.

- Солдат та сержантів нам вистачає майже по усім військовим спеціальностям. Є навіть черга бажаючих служити – близько 80 військовозобов’язаних у нас знаходяться в резерві на призов. По офіцерам запасу є деякі дефіцитні спеціальності - в основному це лікарі. Нам навіть повістки на призов виписувати не потрібно - люди самі приходять і просяться на військову службу, - пояснив Роман Сушко.

За його словами, усі хто призивається на військову службу обов’язково проходять медичну комісію та інші види перевірок з метою забезпечити якісний відбір серед кандидатів. Перевага віддається тим, хто має досвід військової служби на військову спеціальність. Таких після призову одразу відправляють до військових частин. Проте, є запити і на тих, хто не має досвіду військової служби, але має необхідну для війська спеціальність. Таких відправляють до навчальних центрів, де вони проходять військову підготовку.

Керівник Кременчуцького районного ТЦК та СП зауважив, що наразі проблем по призову мотивованих людей майже немає, а от по вилученню на потреби ЗСУ техніки з підприємств району проблеми є. У районі потрібно знайти ще близько двох десятків вантажівок та автобусів. Краще з цим завданням справляється Козельщанське відділення центру, яке вже повністю виконало планове завдання по мобілізації техніки.

Полковник Роман Сушко відповів на питання журналістів:

Чи вручаєте ви повістки на блок-постах, біля супермаркетів та в інших громадських місцях та чи є це законним?

Наразі мотивованих людей, готових стати на захист України, так багато, що ми повістки взагалі не виписуємо. Люди, які записалися добровільно на військову службу, приходять по дзвінку як тільки з’являється запит від військової частини з потребою у поповнення саме за його спеціальністю. Тому ми ніде повістки не вручаємо. А взагалі, якщо в деяких регіонах таке роблять, то у цьому немає жодного порушення закону. Просто таким чином мотивованих людей до війська навряд чи призвеш, а немотивовані ЗСУ не дуже й потрібні. А ще варто розуміти, що повістки бувають 3-х типів: для уточнення військового обліку, для проходження медичної комісії та для призову на військову службу за мобілізацією та відправки у війська. Тому не варто вважати, що вручення повістки це одразу відправка на фронт.

Чи призиваєте ви на військову службу чоловіків старше 60 років, інвалідів та жінок?

Граничний вік проходження військової служби у ЗСУ 60 років, тому ми нікого старше цього віку на службу не призивали, бо навіть права такого не маємо. Мало того, по деяким видам військ, зокрема ДШВ, нам встановили додаткові обмеження по віку – не старше 45 років. Інвалідів, що хотіли служити і пройшли медичну комісію ми раніше призивали на деякі небойові посади, але в останній час нам заборонили це робити. Бажаючи є, але ми їх призвати не можемо. Щодо жінок, то призиваємо лише тих, хто має не тільки потрібну спеціальність та бажання, але й письмове відношення від командира військової частини, який готовий взяти цю жінку на відповідну посаду до своєї частини.

Чи стають на військовий облік переселенці та чи призиваєте ви їх на військову службу?

За період воєнного стану до нас на військовий облік стало близько 5 тисяч вимушених переселенців. З них на військову службу добровільно призвані близько 40. Було таке, що чоловік приходить, стає на військовий облік і просить його одразу призвати на службу та відправити у війська. Якщо є така можливість – йдемо на зустріч і призиваємо.

Хто під час мобілізації має бронь від призову у владних структурах та на підприємствах міста?

У міській раді бронь мають лише міський голова та його заступники. Бронюють своїх працівників також підприємства транспорту, інфраструктури та ті, що мають мобілізаційні завдання. Порядок бронювання визначений відповідним наказом міністра оборони. Але ми не бронюємо тих військовозобов’язаних, які мають дефіцитні військові спеціальності.

Скільки мобілізованих Кременчуцьким районним ТЦК та СП вже загинуло, захищаючи Україну?

На сьогоднішній день це трохи більше 50 військовослужбовців зі всього району. Ще близько 20 вважаються безвісті зниклими. За 8 років війни з 2014 по лютий 2022 року загиблих було 52.

Хочу зазначити, що усім сім’ям загиблих Героїв ми допомагаємо оформити документи на виплату допомоги від держави та відправляємо їх до міністерства оборони. Виплата потребує певного часу, тому поки гроші не надійшли. А сума одноразової допомоги складає 15 млн грн.