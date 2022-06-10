На Петрівці відключили електропостачання через обрив лінії – працює ремонтна бригада «Полтаваобленерго»

Сьогодні, 12:21 Переглядів: 0

Кременчужани, що живуть на Петрівці, скаржаться на відключення електроенергії

Зранку на Петрівці відключили електропостачання через аварію на високовольтній лінії електропередач. За номером Служби допомоги мера (15-63) редакції детальної інформації щодо термінів відновлення електропостачання надати не змогли.

За телефоном колцентру «Полтаваобленерго» (0800305035) повідомили лише, що на місце аварії виїхала ремонтна бригада та ведуться роботи. Щодо орієнтовного часу поновлення електропостачання оператор також нічого сказати не зміг. Отже чекаємо та сподіваємось на краще.