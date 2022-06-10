Втрати ворога наближаються до 32 тисяч військових – Генштаб ЗСУ оприлюднив нові дані

Сьогодні, 12:50 Переглядів: 237

Тільки за минулу добу знищено близько 200 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російської армії станом на ранок 10 червня. За час повномасштабної війни українські військові знищили 31 тисячу 900 ворогів. Генштабі ЗСУ повідомляє про втрати ворога по особовому складу, техніці та озброєнню за період з 24 лютого по 10 червня: особовий склад – 31 900;

1409 танків;

3450 бойових броньованих машин;

712 артилерійських систем;

222 реактивних систем залпового вогню;

97 засобів протиповітряної оборони;

212 літаків;

178 гелікоптерів;

2438 автомобілі;

13 легких швидкісних катерів;

572 безпілотних літальних апаратів;

54 одиниць спецтехніки. - Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, - зазначає Генштаб ЗСУ.

Поділитись новиною





Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ Підтримати