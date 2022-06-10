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Кременчук, Надзвичайні новини

Що сталося у Кременчуцькому районі за минулу добу, про ситуацію з пальним та де можна відпочивати

Сьогодні, 13:23 Переглядів: 753

 

На Кременчуччині ситуація стабільна

Оперативна ситуація у Кременчуцькому районі залишається спокійною та контрольованою.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За минулу добу громадяни 7 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Складений один адмінпротокол щодо домашнього насильства та ще один – щодо керування автомобілем у нетверезому стані за статтею 130 КУАП.

За минулу добу у Кременчуцькому районі затримано 2 громадян за підозрою у зберіганні наркотичних речовин.

За минулу добу ДСНС погасило пожежу у Градизьку – горіла господарча будівля.

- В цілому ситуація в Кременчуці, Горішніх Плавнях та районі контрольована і стабільна. Резонансних злочинів не зафіксовано, - пояснив Олег Лєднік.

Він повідомив, що протягом тижня працівники районного управління Держпродспоживслужби моніторили ціни на товари соціального значення у Кременчуцькому районі. За їх висновками ціни на продукти та пальне на АЗС є середніми по області та Україні.

Журналісти задали питання начальнику Кременчуцької РВА щодо пропозицій деяких турфірм щодо відпочинку на Пивисі з огляду на заборону відвідування лісів під час воєнного стану.

- Ліси відвідувати заборонено рішенням військової адміністрації, адже є небезпека для людей. А відпочивати на водоймах у межах населених пунктів ніхто не забороняв. Так само, як і проведення концертів – заборони не має. Звісно, що з дотриманням усіх заходів безпеки з боку організаторів, - пояснив Олег Лєднік.

На питання про нібито поновлення роботи Кременчуцького НПЗ, про що пишуть у російських пабліках, Олег Лєднік відповів, що ситуація з пальним у районі не покращується. А це наочно свідчить про те, що НПЗ, нажаль, не працює і завозити пальне приходиться здалеку - аж з Європи. Ніяких оптимістичних прогнозів щодо покращення ситуації з пальним він дати не може.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА Кременчуцький НПЗ пальне
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