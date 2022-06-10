Що сталося у Кременчуцькому районі за минулу добу, про ситуацію з пальним та де можна відпочивати

Оперативна ситуація у Кременчуцькому районі залишається спокійною та контрольованою.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За минулу добу громадяни 7 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Складений один адмінпротокол щодо домашнього насильства та ще один – щодо керування автомобілем у нетверезому стані за статтею 130 КУАП.
За минулу добу у Кременчуцькому районі затримано 2 громадян за підозрою у зберіганні наркотичних речовин.
За минулу добу ДСНС погасило пожежу у Градизьку – горіла господарча будівля.
Він повідомив, що протягом тижня працівники районного управління Держпродспоживслужби моніторили ціни на товари соціального значення у Кременчуцькому районі. За їх висновками ціни на продукти та пальне на АЗС є середніми по області та Україні.
Журналісти задали питання начальнику Кременчуцької РВА щодо пропозицій деяких турфірм щодо відпочинку на Пивисі з огляду на заборону відвідування лісів під час воєнного стану.
На питання про нібито поновлення роботи Кременчуцького НПЗ, про що пишуть у російських пабліках, Олег Лєднік відповів, що ситуація з пальним у районі не покращується. А це наочно свідчить про те, що НПЗ, нажаль, не працює і завозити пальне приходиться здалеку - аж з Європи. Ніяких оптимістичних прогнозів щодо покращення ситуації з пальним він дати не може.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер