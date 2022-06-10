Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Кременчук, Надзвичайні новини

Зниклого Мамая знайшли у Полтаві - поліція просить усіх інформувати рідних про свої наміри

Сьогодні, 13:54 Переглядів: 1 093

 

Володимир Мамай гостював у своїй знайомій у Полтаві, а його родич оголосив розшук через поліцію

Мешканця Полтави Володимира Мамая таки знайшли.

За даними відділу поліції №2 Полтавського районного управління, 45-річний Володимир Мамай, який зник 5 травня у селі Писарівка Полтавського району, гостював у знайомій в Полтаві. Про це поліції повідомив родич чоловіка, який ініціював його розшук.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини на своєму офіційному сайті, правоохоронці переконалися, що з Володимиром Мамаєм все гаразд, та дали відповідні роз’яснення щодо можливих ризиків та необхідності інформування рідних про свої наміри.

- Вдячні читачам сторінки поліції Полтавської області у Facebook та місцевим засобам масової інформації за допомогу в поширенні інформації про розшук зниклого, - йдеться у повідомленні Відділу комунікації поліції Полтавщини.
2
Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: Мамай поліція Полтавщини зник
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 23 від 9 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх