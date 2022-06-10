Зниклого Мамая знайшли у Полтаві - поліція просить усіх інформувати рідних про свої наміри

Мешканця Полтави Володимира Мамая таки знайшли.
За даними відділу поліції №2 Полтавського районного управління, 45-річний Володимир Мамай, який зник 5 травня у селі Писарівка Полтавського району, гостював у знайомій в Полтаві. Про це поліції повідомив родич чоловіка, який ініціював його розшук.
Як повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини на своєму офіційному сайті, правоохоронці переконалися, що з Володимиром Мамаєм все гаразд, та дали відповідні роз’яснення щодо можливих ризиків та необхідності інформування рідних про свої наміри.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер