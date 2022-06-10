Зниклого Мамая знайшли у Полтаві - поліція просить усіх інформувати рідних про свої наміри

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Володимир Мамай гостював у своїй знайомій у Полтаві, а його родич оголосив розшук через поліцію

Мешканця Полтави Володимира Мамая таки знайшли.

За даними відділу поліції №2 Полтавського районного управління, 45-річний Володимир Мамай, який зник 5 травня у селі Писарівка Полтавського району, гостював у знайомій в Полтаві. Про це поліції повідомив родич чоловіка, який ініціював його розшук.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини на своєму офіційному сайті, правоохоронці переконалися, що з Володимиром Мамаєм все гаразд, та дали відповідні роз’яснення щодо можливих ризиків та необхідності інформування рідних про свої наміри.

- Вдячні читачам сторінки поліції Полтавської області у Facebook та місцевим засобам масової інформації за допомогу в поширенні інформації про розшук зниклого, - йдеться у повідомленні Відділу комунікації поліції Полтавщини.