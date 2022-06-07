У Кременчуці розкажуть як рятувати життя при інсульті, утопленні та при кровотечах

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 84

Цими вихідними у Кременчуці відбудеться ряд тренінгів з домедичної допомоги. Про це повідомив кременчуцький волонтер, інструктор 44 Навчального Центру Роман Бутрімов.

11 червня у суботу

Тема 1: Зупинка кровотеч

Початок об 11:00. Тривалість заходу 2,5 години.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, 1 марлевий бинт, нотатник та ручка

Алгоритм дій при не критичній та критичній кровотечі. Самодопомога, застосування джута або турнікета. А також тампонування рани бинтом.

Тема 2: Десмургія

Початок об 15:00. Тривалість заходу 2,5 години.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, 2 марлевих бинти 7х14см, 1 еластичний бинт, як додатковий, нотатник та ручка, зручний одяг.

На цьому тренінгу розглянуть накладання різноманітних пов‘язок постраждалому від голови до п‘яток.

12 червня, неділя

Тема: Невідкладні стани:

- Непритомність;

- Інсульт;

- Судомний напад та інше

А також, домедична допомога, якщо вас вкусила отруйна змія або ви зайшли на собі кліща

Початок об 11:00. Тривалість заходу 2,5 години.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, захисна маска, нотатник та ручка.

Буде теоретична та практична частини. Так, саме практичних відпрацювань.

- Місце оголошу лише учасникам після запису. Та додам, що приміщення розташоване в Центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам.Зверну увагу - мати із собою Пару чистих носочків!!! Будемо працювати у спортивному дитячому залі, - йдеться у повідомленні.

Обов’язково попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання - пишите у Viber Прізвище, Ім‘я та номер телефону.

Не дзвонити! - 097-716-47-85.