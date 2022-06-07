У Кременчуці розкажуть як рятувати життя при інсульті, утопленні та при кровотечах

Цими вихідними у Кременчуці відбудеться ряд тренінгів з домедичної допомоги. Про це повідомив кременчуцький волонтер, інструктор 44 Навчального Центру Роман Бутрімов.
11 червня у суботу
Тема 1: Зупинка кровотеч
Початок об 11:00. Тривалість заходу 2,5 години.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, 1 марлевий бинт, нотатник та ручка
Алгоритм дій при не критичній та критичній кровотечі. Самодопомога, застосування джута або турнікета. А також тампонування рани бинтом.
Тема 2: Десмургія
Початок об 15:00. Тривалість заходу 2,5 години.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, 2 марлевих бинти 7х14см, 1 еластичний бинт, як додатковий, нотатник та ручка, зручний одяг.
На цьому тренінгу розглянуть накладання різноманітних пов‘язок постраждалому від голови до п‘яток.
12 червня, неділя
Тема: Невідкладні стани:
- Непритомність;
- Інсульт;
- Судомний напад та інше
А також, домедична допомога, якщо вас вкусила отруйна змія або ви зайшли на собі кліща
Початок об 11:00. Тривалість заходу 2,5 години.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, захисна маска, нотатник та ручка.
Буде теоретична та практична частини. Так, саме практичних відпрацювань.
Обов’язково попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання - пишите у Viber Прізвище, Ім‘я та номер телефону.
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№ 22 від 2 червня 2022Читати номер