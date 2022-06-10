На Полтавщині поліція зареєстрували 30 шахрайств за новими схемами, поширеними в умовах війни

Сьогодні, 14:51 Переглядів: 250

За даними Слідчого управління обласної поліції, від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, на тлі основних потреб громадян, пов’язаних із загрозами війни, з’явились нові шахрайські схеми. Серед найбільш поширених сценаріїв обману: оренда уявного житла, фіктивна евакуація громадян, фейкові повідомлення про нарахування грошової допомоги, збір коштів на потреби ЗСУ, а також продаж військової амуніції.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Слідче управління поліції області.

Заступниця начальника Слідчого управління поліції Полтавщини Ірина Погребняк повідомила, що тільки у травні цього року зареєстровано близько 30 фактів шахрайств, вчинених з використанням нових схем. Щодо кожного кримінального правопорушення триває розслідування.

У чому полягають ці різновиди шахрайств та на що необхідно звернути увагу, щоб не потрапити до пастки?

Фейкова оренда житла та евакуація. У травні зареєстровано 14 таких фактів.

Поліцейські пов'язують виникнення такої схеми з великим попитом на житло у безпечних регіонах країни. А також з потребою в терміновій евакуації людей з населених пунктів, де точаться запеклі бої.

В обох випадках шахраї вимагають від клієнтів передоплату на картку, а після переведення коштів – зникають: позбуваються сім-карти або блокують вхідні дзвінки та повідомлення від жертви. Причому зловмисники можуть перебувати в одній області, а здавати уявну квартиру в іншій – про це свідчать матеріали досудових розслідувань.

Грошова допомога. Ірина Погребняк зазначила, що поліція розслідує 10 фактів надходження фейкових повідомлень про нарахування грошей абонентам мобільного зв’язку з рекомендацією перейти за посиланням.

Як пояснюють працівники кіберполіції, шахраї скористалися запровадженням нової програми надання допомоги з державного бюджету з використанням цифрових ресурсів.

Переказ коштів на псевдоблагодійні рахунки. Слідчі розслідують 3 таких факти.

Фахівці зазначають, що шахрайство розраховане на патріотизм, та гуманність українців, на їх готовність простягнути руку допомоги тим, хто опинився у скруті. Обман маскують під благодійні наміри – зібрати допомогу на лікування дітей, на підтримку переселенців, ЗСУ та для розв’язання інших проблем, спричинених війною.

Нерідко, вдаючи із себе волонтерів, шахраї створюють цілі сайти або групи в мобільних месенджерах для збору грошей та персональних даних довірливих громадян.

За даними кіберполіції цей спосіб також набув широкого поширення в соцмережах. Зловмисники використовують Інтернет-платформи для створення фейкових сторінок з відповідними постами або вдаються до зламування чужих профілів для розсилання від імені справжніх власників цієї інформації.

Як не помилитися? Надійний спосіб – надсилати гроші лише перевіреним організаціям та волонтерам. Перевірити їх дійсність можна в органах влади та місцевого самоврядування.

Ще один вид обману ґрунтується на потребах армії та правоохоронців.

Шахраї продають уявну або браковану військову амуніцію. На Полтавщині за аналогічними випадками відкриті два кримінальних провадження.

Як пояснила заступниця очільника Слідчого управління, нечисті на руку «підприємці» розміщують (переважно в соцмережах або в групах мобільних месенджерів) оголошення про продаж бронежилетів, наколінників та інших товарів для військових, а потім: або після отримання грошей зникають, або надсилають дефектну (неякісну, зіпсовану) амуніцію.

Шкода від такої афери подвійна – втрата грошей та реальна загроза для життя та здоров’я бійців. Такі обладунки не тільки не захистять від куль та осколків, але й можуть обтяжити фактичні наслідки ураження.