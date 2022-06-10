На Полтавщині зарахування до шкіл продовжили до 23 серпня, а умови спростили

На Полтавщині майже 13 тисяч дітей планують зарахувати до перших класів.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

- Заклади освіти області готуються до нового навчального року. Сам процес зарахування до шкіл продовжили до 23 серпня, а умови спростили. Також очно відновлена робота 35 дитячих садків – уже 1 124 дитини пішли до них.

Попри війну, життя не спиняється. Діти мають навчатися, розвиватися і жити!, - написав він.