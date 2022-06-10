Пентагон назвав зброю, яку отримає Україна – з початку війни США надали допомоги на $4,6 млрд

Пакет оборонної допомоги вартістю $700 млн від США надійде до України в рамках нещодавно затвердженого закону, який передбачає для нашої держави допомогу загальним обсягом $40 млрд. Цю інформацію повідомили в Державному департаменті США.
Він підкреслив, що новий пакет допомоги надасть Україні «нові спроможності та просунуту зброю, включаючи HIMARS та боєприпаси, щоб захищати територію України від просування росії».
Новий пакет військової допомоги від США для України сформовано так, щоб забезпечити критично важливі потреби нашої держави в боротьбі з російською агресією, заявили в Пентагоні.
Крім HIMARS та боєприпасів до них, перелік зброї, яку США постачатимуть або надішлють до України, включає:
Усі ці дані оприлюднив Пентагон на своєму сайті. У повідомленні йдеться, що з початку широкомасштабної війни росії проти України США виділили Україні оборонної допомоги обсягом приблизно $4,6 млрд.
За матеріалами АрміяINFORM
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер