Пентагон назвав зброю, яку отримає Україна – з початку війни США надали допомоги на $4,6 млрд

Сьогодні, 15:55 Переглядів: 83

У переліку зброї для ЗСУ HIMARS, Stinger, бойові дрони та Мі-17

Пакет оборонної допомоги вартістю $700 млн від США надійде до України в рамках нещодавно затвердженого закону, який передбачає для нашої держави допомогу загальним обсягом $40 млрд. Цю інформацію повідомили в Державному департаменті США.

- Я оголошую значний новий пакет безпекової допомоги, який надасть вчасну та критично важливу підтримку українському війську, — заявив президент США Джо Байден.

Він підкреслив, що новий пакет допомоги надасть Україні «нові спроможності та просунуту зброю, включаючи HIMARS та боєприпаси, щоб захищати територію України від просування росії».

Новий пакет військової допомоги від США для України сформовано так, щоб забезпечити критично важливі потреби нашої держави в боротьбі з російською агресією, заявили в Пентагоні.

Крім HIMARS та боєприпасів до них, перелік зброї, яку США постачатимуть або надішлють до України, включає:

понад 1400 протиповітряних систем Stinger,

більше ніж 6500 протитанкових комплексів Javelin,

більше ніж 20 000 інших систем озброєння проти бронетехніки,

більше ніж 700 дронів Switchblade,

121 дрон Phoenix,

БПЛА Puma,

108 гаубиць 155-мм та боєприпаси до них,

90 тактичних бойових машин для перевезення гаубиць,

15 тактичних машин порятунку,

20 гелікоптерів Мі-17,

200 броньованих машин піхоти М113,

більше 7000 рушниць та боєприпаси до них,

сотні броньованих колісних машин,

системи лазерного наведення ракет,

безпілотні човни для захисту узбережжя, радари, системи зв’язку та прилади нічного бачення,

75 000 захисних систем та шоломів, захисне обладнання та екіпірування, медичні поставки та системи глушіння сигналів, вибухівка.

Усі ці дані оприлюднив Пентагон на своєму сайті. У повідомленні йдеться, що з початку широкомасштабної війни росії проти України США виділили Україні оборонної допомоги обсягом приблизно $4,6 млрд.

За матеріалами АрміяINFORM