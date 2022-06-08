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Стало відомо, скільки озброєнь США передали Україні за час війни та про нову угоду з Польщею

Сьогодні, 17:23 Переглядів: 292

 

Польща поставить Україні нову партію гаубиць AHS Krab

З початку війни США передали Україні озброєнь на суму понад 4 млрд. доларів. Це набагато більше, ніж будь-яка інша країна світу.

Про це повідомляють Економічні Новини з посиланням на BBC.

Що саме передали США Україні:

  • 6,5 тисяч переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin та протитанкових ракет до них
  • 20 тисяч одиниць легкої протитанкової зброї
  • 1,4 тисяч ракет Stinger
  • 108 гаубиць M777 та 220 тисяч снарядів до них
  • 4 реактивні системи залпового вогню HIMARS 121
  • 700 бойових дронів Switchblade та бойовий дрон Phoenix Ghost
  • 200 БТР
  • Декілька сотень автомобілів Humvee
  • 20 МіГ-17 радянського виробництва
  • 7,2 тисяч одиниць вогнепальної зброї з боєприпасами
  • 3 радари AN/TPQ-36 (рухлива РЛС для забезпечення контрбатарейного вогню)

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час пресконференції на польському оборонному заводі Huta Stalowa Wola підтвердив підписання угоди про постачання Україні озброєння, заявивши, що вона є однією з найбільших за останні 30 років.

Про це повідомляє TVN24.

Він не розкрив деталей угоди, але, як стверджувало видання Dziennik з посиланням на джерела, йдеться про угоду на суму майже 3 млрд злотих (майже 630 мільйонів доларів) на постачання близько 60 польських самохідних артилерійських гаубиць AHS Krab на додачу до тих 18 гаубиць, які Польща вже передала Україні.

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Автор: Віктор Крук
Теги: США Польща допомога ЗСУ озброєння
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