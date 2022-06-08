Стало відомо, скільки озброєнь США передали Україні за час війни та про нову угоду з Польщею

З початку війни США передали Україні озброєнь на суму понад 4 млрд. доларів. Це набагато більше, ніж будь-яка інша країна світу.
Про це повідомляють Економічні Новини з посиланням на BBC.
Що саме передали США Україні:
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час пресконференції на польському оборонному заводі Huta Stalowa Wola підтвердив підписання угоди про постачання Україні озброєння, заявивши, що вона є однією з найбільших за останні 30 років.
Про це повідомляє TVN24.
Він не розкрив деталей угоди, але, як стверджувало видання Dziennik з посиланням на джерела, йдеться про угоду на суму майже 3 млрд злотих (майже 630 мільйонів доларів) на постачання близько 60 польських самохідних артилерійських гаубиць AHS Krab на додачу до тих 18 гаубиць, які Польща вже передала Україні.
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер