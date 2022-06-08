Світовий банк виділив Україні $1,49 млрд на виплати зарплат держслужбовцям та вчителям

Сьогодні, 17:59 Переглядів: 154

Через війну Україна не в змозі фінансувати зарплати бюджетникам та соціальні витрати – у цьому нам допомагає міжнародна спільнота

Про це йдеться у повідомленні Світового банку.

Проєкт отримав фінансові гарантії від Великої Британії, Нідерландів, Литви та Латвії; паралельне фінансування від Італії та очікувані майбутні гарантії, у тому числі від Данії.

Також проєкт співфінансується із внесків у новий багатосторонній донорський трастовий фонд (MDTF) від кількох держав, включаючи Швейцарію.

За словами президента Групи Світового банку Девіда Малпаса, Світовий банк продовжує вживати швидких заходів, щоб підтримати Україну та її народ у час війни, яка руйнує країну.

- Попри триваючу війну, ми працюємо з нашими партнерами-донорами, щоб мобілізувати необхідну фінансову підтримку, та використовуючи гнучкість різних існуючих фінансових інструментів, щоб допомогти забезпечити українців у постійному доступі до медичних послуг, освіти та соціального захисту, – зазначив Малпас.

Портфель проектів Світового банку в Україні підтримує покращення державних послуг, які безпосередньо приносять користь звичайним людям у таких сферах, як водопостачання, каналізація, опалення, електроенергія, енергоефективність, дороги, соціальний захист, освіта та охорона здоров’я.

- Збереження цих основних послуг і здатності уряду їх надавати є важливими для запобігання подальшого погіршення умов життя та бідності в Україні, враховуючи вже завдані війною страждання людям, – сказав регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.