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Надзвичайні новини

На Першотравневій кременчужанин вдарив перехожого та пограбував його

Сьогодні, 18:35 Переглядів: 304

 

Це бачили патрульні поліцейські і зловили зловмисника

Учора, 7 червня, близько 19.00 під час автопатрулювання вулиці Першотравневої інспектори стали очевидцями, як на зупинці громадського транспорту чоловік вдарив іншого перехожого, зірвав з нього сумку і побіг навтьоки. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.

Патрульні кинулися навздогін та протягом кількох хвилини затримали зловмисника. Ним виявився 37-річний кременчужанин.

Оскільки в діях чоловіка були ознаки кримінального правопорушення, які передбачені ч. 4 ст. 186 ККУ (грабіж, вчинений в умовах воєнного або надзвичайного стану), на місце події патрульні викликали слідчих. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

У той час, коли всі згуртувалися та допомагають одне одному, щоб протистояти рашистам, дехто дозволяє собі коїти протиправні дії. Проте вкотре поліцейські наголошують, за такі ганебні вчинки відповість кожен. Поліція закликає громадян бути законослухняними та відповідальними.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: грабіж зупинка Першотравнева сумка патрульна поліція
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