Генштаб ЗСУ попереджає, що ворог розсилає погрози та закликає не піддаватися на провокації

Спецслужби рф намагаються залякувати українських військовослужбовців, розсилаючи на особисті телефонні номери письмові повідомлення з погрозами.
У них лунають заклики зрадити присязі, скласти зброю, здаватися в полон або перейти на бік ворога.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Фейсбуці.
Підсилюються погрози персональними даними (прізвища та імені особи, коду платника податків, місця реєстрації та інколи даними стосовно чисельності та складу сім'ї).
Розсилка йде через SMS, а також через мобільні месенджери «Телеграм», «Вайбер», «Сігнал» або «Ватсап».
У тексті погроз йдеться про нібито точне встановлення місця знаходження особи, якій надійшло вказане повідомлення та зазначається, що, у випадку продовження служби, по місцях проживання власника телефону та його сім'ї буде завдано точних ракетних ударів.
Надіслані такого типу погрози спрямовані в першу чергу на те, щоб дестабілізувати морально психологічний клімат у підрозділах Сил оборони України, посіяти сумніви та знизити бойовий дух.
Зазвичай зазначені персональні дані осіб є застарілими (особа може змінити місце реєстрації, переїхати в іншу місцевість, змінити підрозділ, у якому проходить військову службу, припинити проходження військової служби взагалі та інше).
- Таким чином, не викликає сумнівів, що надіслані погрози є звичайними маніпуляціями людською психікою.
Подібні дії ворога є одним із видів психологічної атаки, яка не підкріплюється жодними конкретними діями – «точного ракетного обстрілу» або «ми тєбя найдьом.
Довіряйте тільки перевіреним джерелам. Разом переможемо!, - йдеться у попередженні Генштабу ЗСУ.
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер