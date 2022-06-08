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Генштаб ЗСУ попереджає, що ворог розсилає погрози та закликає не піддаватися на провокації

Сьогодні, 16:47 Переглядів: 338

 

Розсилка погроз йде через SMS та мобільні месенджери

Спецслужби рф намагаються залякувати українських військовослужбовців, розсилаючи на особисті телефонні номери письмові повідомлення з погрозами.

У них лунають заклики зрадити присязі, скласти зброю, здаватися в полон або перейти на бік ворога.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Фейсбуці.

Підсилюються погрози персональними даними (прізвища та імені особи, коду платника податків, місця реєстрації та інколи даними стосовно чисельності та складу сім'ї).

Розсилка йде через SMS, а також через мобільні месенджери «Телеграм», «Вайбер», «Сігнал» або «Ватсап».

У тексті погроз йдеться про нібито точне встановлення місця знаходження особи, якій надійшло вказане повідомлення та зазначається, що, у випадку продовження служби, по місцях проживання власника телефону та його сім'ї буде завдано точних ракетних ударів.

Надіслані такого типу погрози спрямовані в першу чергу на те, щоб дестабілізувати морально психологічний клімат у підрозділах Сил оборони України, посіяти сумніви та знизити бойовий дух.

Зазвичай зазначені персональні дані осіб є застарілими (особа може змінити місце реєстрації, переїхати в іншу місцевість, змінити підрозділ, у якому проходить військову службу, припинити проходження військової служби взагалі та інше).

- Таким чином, не викликає сумнівів, що надіслані погрози є звичайними маніпуляціями людською психікою.

Подібні дії ворога є одним із видів психологічної атаки, яка не підкріплюється жодними конкретними діями – «точного ракетного обстрілу» або «ми тєбя найдьом.

Довіряйте тільки перевіреним джерелам. Разом переможемо!, - йдеться у попередженні Генштабу ЗСУ.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Генштаб ЗСУ провокації російські окупанти погрози
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