За рахунок бюджету Полтавської області для добровольців ДФТГ придбали 300 засобів спецзв’язку

Область закупила для наших добровольчих формувань у тергромадах партію засобів зв’язку – 300 штук.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

- Це смартфони з надпотужними батареями, захищені та зі спеціальним програмним забезпеченням. Ці телефони будуть використовувати в області на пунктах спостереження, де чергують добровольці з формувань територіальних громад. Основне призначення – фіксувати небезпеки та оперативно передавати інформацію військовим.

150 телефонів уже передали для ДФТГ. Найближчим часом очікуємо надходження ще 150 апаратів. Вчасне попередження про небезпеку – наш надійний захист. Слава Україні!, - написав Дмитро Лунін.