Польща передає Україні 18 самохідних артустановок «Krab» з дальністю стрільби до 40 км

Вчора, 22:02 Переглядів: 228

Що відомо про САУ «Krab» і чому вони вважаються одними з кращих

Польща передає Збройним силам України самохідні артилерійські установки AHS Krab натовського 155 мм калібру. Польська армія вже підготувала 100 військовослужбовців ЗСУ для експлуатації цієї зброї.

Про це повідомляє Polskie Radio.

Відомо, що Україні передають 18 самохідних гаубиць, тобто три батареї.

AHS Krab – польська національна САУ. При її виробництві використовується ліцензійна башта від британської гаубиці AS90. Довжина ствола – 52 калібри. А в якості шасі обрано південно-корейську платформу від САУ K9 Thunder.

Виробником AHS Krab є Huta Stalowa Wola. Компанія отримала контракт від Міністерства оборони Республіки Польщі на виробництво 96 одиниць самохідок. У грудні 2020 року було підписано контракт на ще два дивізіони. В травні 2022 року компанія повідомила про можливість угоди на ще три.

До складу батареї САУ «Krab» входять:

командно-штабна машина командира батареї

дві машини командирів взводів

вісім 155-мм САУ Krab

дві транспортно-заряджаючих машини

машина для ремонту озброєння та електроніки

САУ «Krab» перебуває на озброєнні чотирьох військових частин Війська Польського – однієї механізованої бригади та трьох артилерійських полків.

KRAB має темп стрільби – три постріли в 10 секунд, а максимальна швидкість становить 18 пострілів за три хвилини. Напівавтомат заряджання входить до стандартної комплектації. Мінімальна дальність становить 4,7 км, а максимальна дальність для снаряда з реактивним прискорювачем – до 40 км.

Крім того, «Krab» має систему управління вогнем, яка включає в себе комп’ютер для управління механізмом повороту башти, комп’ютер наведення та балістичних розрахунків, а також комп’ютер командира.

Існує також приціл для стрільби прямим наведенням і встановлений коаксіальний лазерний далекомір для 155 мм озброєння.

За даними «АрміяInform», в польській армії САУ «Krab» використовується разом із автоматизованою системою управління вогнем TOPAZ, а також РЛС контрбатарейної боротьби LIWIEC.

«Топаз» дає змогу командиру з командного пункту управляти артилерійським підрозділом у режимі реального часу з допомогою комп’ютера, без потреби віддавати накази засобами радіозв’язку.

РЛС контрбатарейної боротьби дає змогу за траєкторіями ракет, снарядів, артилерійських мін визначати місцеперебування батареї противника та видавати розрахунку САУ «Krab» в реальному часі координати цілей.

Українські артилеристи успішно освоїли французські САУ на колісному шасі «CAESAR» і вже кілька днів успішно нищать російських окупантів.

Нещодавно повідомлялось, що Україна отримала від Данії американські протикорабельні ракетні комплекси Harpoon у кількості, достатній щоб потопити усі кораблі Чорноморського флоту рф. Саме тому російські кораблі наразі не наближаються до українського берега.

Крім того, Сполучені Штати схвалили передачу Україні ракетних систем залпового вогню великої дальності MLRS, що викликало істерію у кремлі.

Варто нагадати, що Польща раніше передала Україні понад 200 модернізованих танків Т-72, яких достатньо для формування двох танкових бригад. Крім того, Польща надала ще кілька десятків бойових машин піхоти.