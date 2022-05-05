Польща передала Україні 200 танків, БМП, дрони-камікадзе Warmate, ракети та іншу зброю

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 2 303

Найближчий та найвідданіший союзник

З першого дня російсько-української війни Польща рішуче підтримала Україну та почала надавати масштабну допомогу нашій державі та її громадянам, роблячи усе можливе для нашої перемоги над ворогом.

Ця країна гостинно прийняла та розмістила у себе більше половини (за підрахунками Управління Верховного комісара ООН у справах біженців – 2,9 млн) із понад 5,1 млн українців, які після 24 лютого були вимушені виїхати за кордон, рятуючи своє життя. Потік гуманітарної допомоги в Україну від уряду та громадян Польщі не припиняється ні на день вже третій місяць поспіль, а її обсяги лише зростають. Ця сусідня країна стала справжнім хабом, через який в Україну постачаються більша частина гуманітарної допомоги від Заходи та майже все озброєння від наших союзників, адже Чорноморські порти наразі заблоковані ворогом. І, нарешті, Польща разом із США та Великобританією стала одним із найбільших постачальників військової техніки та озброєння для української армії.

На відміну від північного «брата», якого можна порівняти лише з біблейським Каїном, Польща стала для України рідною сестрою, а дружбу і добросусідство наших народів пройшло перевірку війною.

Польські танки вже на озброєнні ЗСУ

Польща надала Україні понад 200 танків Т-72, яких вистачить для формування двох танкових бригад. Про це повідомило Польське радіо з посиланням на Інформаційне радіоагентство (IAR).

Поставка цього озброєння давно не є секретом – багато видань писало про передачу Польщею для ЗСУ пострадянських танків, проте невідомою залишалась точна версія цих бойових машин. Після того, як у мережу потрапило відео із бойового злагодження танкового підрозділу ЗСУ на нових танках, фахівці визначили, що це не застарілі радянські Т-72, зняті із баз зберігання, а остання польська модернізація цього танку, проведена у 2019 році - Т-72М1R. На цих танках встановлений сучасний тепловізійний приціл, прилади нічного бачення, цифрова система зв’язку та нова система запуску двигуна, - передає Defense Express.

Завдяки цьому значно зросла ефективність вогню бойової машини, яка стала аналогічною за цим параметром, як мінімум, з українським Т-72АМТ.

Водночас, враховуючи кількість переданих польських танків (200 із 400, що були у Польщі), експерти відмічають, що не всі вони встигли пройти модернізацію до рівня T-72M1R і деякі є більш старою модифікацією - T-72M1 з прицілом-лазерним далекоміром ТПД-К1 та посиленим верхнім лобовим захистом.

І не тільки танки

Крім танків, Польща відправила в Україну кілька десятків бойових машин піхоти, самохідні гаубиці 2С1 «Гвоздика», реактивні системи залпового вогню «Град», ракети класу «повітря-повітря» для літаків МІГ-29 і Су-27 та багато іншого озброєння.

Загалом у Варшаві заявили про передачу Україні військової техніки та озброєння на 7 мільярдів злотих (ред. - більше $1,6 млрд).

Крім важкої техніки, це також дрони виробництва польської компанії WB Electonics, які використовують для ведення розвідки, а також польські безпілотники Warmate – система баражуючого боєприпасу, подібну на американські дрони-камікадзе Switchblade.

З польського арсеналу українські захисники отримали також переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun, які вже, за неофіційною інформацією, збивали російські гелікоптери.

Польща також надала Україні велику кількість боєприпасів.

Смерть з повітря для окупантів

Цілком вірогідно, що вже найближчими днями російські окупанти отримають неприємні сюрпризи та більше дізнаються про можливості новітнього польського озброєння - баражуючих боєприпасів, або як їх ще називають дронів-камікадзе Warmate.

Польська компанія WB Group одна з перших почала їх розробку і ще у 2012 році створила свій дрон, який відрізнявся простотою та можливістю масового використання. У 2017 році Warmate потрапив на озброєння польської тероборони. Як виявилось, навчити резервіста керувати таким дроном-камікадзе набагато легше ніж, наприклад, протитанковим ракетним комплексом (ПТРК), він дешевший та ефективніший.

А після війни за Карабах 2020 року, коли ударні дрони та баражуючи боєприпаси довели свою реальну бойову ефективність, WB Group вже у 2021 році повідомила про виготовлення ювілейного 1000-го Warmate для польської армії. Серед замовників компанії з’явилися й іноземні країни.

На що здатен Warmate?

Дрон-камікадзе доволі невеликий - розмах крил всього 1,6 метра, а вага - 5,7 кг. Для його запуску використовується невелика пневматична катапульта. Летить дрон на висоті 150-300 метрів та має електричний двигун, що робить його непомітним для ворога.

Під час виходу у район застосування оператор через камеру дрона вибирає ціль та направляє на нього баражуючий боєприпас. Вага його бойової частини складає 1,4 кг, чого цілком достатньо для знищення танку або іншої військової техніки. Є варіант з термобаричною бойовою частиною, яка використовується для знищення живої сили противника, або, наприклад, польового складу з боєприпасами.

Дальність управління дроном - до 30 км, крейсерська швидкість - 80 км/год, при цьому у повітрі дрон може перебувати до 40 хвилин, чого цілком достатньо щоб долетіти до району застосування та без поспіху обрати найкращу ціль для її знищення.

Що важливо – всю цю допомогу зброєю та технікою Польща надала Україні досить швидко, без довгих роздумів, вагань та погоджень, у чому докоряють багатьом більш багатим та міцним у військовому відношенні європейським країнам. Тобто повела себе у складний для України час, як надійний союзник та справді дружня країна.