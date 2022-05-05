Поліція Полтавщини за минулу добу перевірила понад 1600 осіб та оперативно розкрила 11 злочинів

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В умовах війни поліція закликає повідомляти про підозрілих осіб, обставини скоєння злочинів та порушення правопорядку

В умовах воєнного стану з метою захисту населення від ворожих зазіхань правоохоронці проводять моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, зокрема обмежень під час комендантської години, контролюють міграційні процеси, а також виявляють можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області на її офіційному сайті.

- Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили понад 640 транспортних засобів та більше ніж 1600 осіб, - повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Він закликав громадян відповідально ставитися до вимушених обмежень воєнного часу, суворо дотримуватися встановлених правил, чітко виконувати вказівки військових та поліцейських, які виконують покладені на них службові обов'язки, та оперативно інформувати правоохоронні органи про підозрілих осіб.

- Вдячні громадянам за розуміння та співпрацю! Слава Україні!, - заявив Євген Рогачов.

Відділ комунікації поліції Полтавської області повідомляє про основні події на Полтавщині за минулу добу.

До Центру управління нарядами ГУНП області «102» від громадян надійшло понад 600 заяв та повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення, а також дані, що не підтвердилися, та інформації, що не належать до компетенції поліції.

Із загальної кількості повідомлень 71 мали ознаки кримінальних правопорушень. Серед них:

16 крадіжок (зокрема, з квартир – 1, з автомобіля – 1);

13 шахрайств;

4 наркозлочини;

1 факт незаконного обігу зброї.

Минулої доби на території області поліція оперативно розкрила 11 злочинів.

- Нагадуємо номери телефонів, за якими Ви маєте можливість повідомляти інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також – відомі Вам обставини скоєння злочинів і порушення правопорядку: (0532) 56-22-33 або 102, - закликає відділ комунікації поліції Полтавської області.