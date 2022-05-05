«Привидам Києва», серед яких кременчужанин, терміново необхідний автомобіль

Сьогодні, 15:12 Переглядів: 501

Зібрали вже третину суми, необхідна ваша допомога

Кошти можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168 7451 2100 5463 (Ольшанська Кіра Іванівна)

Давайте разом допоможемо нашому Герою та його побратимам.

Автомобіль необхідний для екстреної евакуації льотного складу з району проведення бойових дій.

Волонтери збирають кошти на придбання автомобіля для «Привидів Києва». Серед пілотів 40 бригади тактичної авіації кременчужанин Герой України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.