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«Привидам Києва», серед яких кременчужанин, терміново необхідний автомобіль

Сьогодні, 15:12 Переглядів: 501

 

Зібрали вже третину суми, необхідна ваша допомога

Волонтери збирають кошти на придбання автомобіля для «Привидів Києва». Серед пілотів 40 бригади тактичної авіації кременчужанин Герой України.

Командування Повітряних сил ЗСУ розкрило таємницю «Привида Києва»

Вартість автівки 3500-4000 $ (120 000 грн). Наразі зібрано 30% від необхідної суми.

Автомобіль необхідний для екстреної евакуації льотного складу з району проведення бойових дій.

Давайте разом допоможемо нашому Герою та його побратимам.

Кошти можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168 7451 2100 5463 (Ольшанська Кіра Іванівна)

 

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Автор: Альона Душенко

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Теги: привид допомога військові льотчик Герой України
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

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