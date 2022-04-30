Командування Повітряних сил ЗСУ розкрило таємницю «Привида Києва»

Вчора, 21:31 Переглядів: 1 465

Інформацію опублікували після заяв ЗМІ про те, що він загинув

Британське видання The Times заявило, що легендарним «Привидом Києва» був майор Степан Тарабалка, який героїчно загинув у бою. Командування Повітряних cил ЗСУ пояснило, що це не так.

29 квітня британське видання з посиланням на «українські джерела» повідомило, що «Привид Києва», який нібито збив понад 40 російських літаків, загинув у бою - як заявляє видання, ним був 29-річний майор Степан Тарабалка.

Командування ПС ЗСУ повідомляло, що Тарабалка загинув 13 березня у повітряному бою з набагато більшими силами російських окупантів. Президент України присвоїв льотчику звання «Герой України» та орден «Золота Зірка» посмертно.

Втім, у Командуванні Повітряних Сил заперечили, що Тарабалка є «Привидом Києва», як, власне, заперечили й існування самого легендарного пілота.

- «Привид Києва» - це супергерой-легенда, чию постать створили українці. Це радше збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил, які захищають небо столиці. Які раптово з’являються там, де на них не чекають, - пояснили в командуванні.

Також там закликали українську спільноту «не видавати бажане за дійсне» та перевіряти джерела інформації перед тим, як її поширювати.