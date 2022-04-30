Командування Повітряних сил ЗСУ розкрило таємницю «Привида Києва»

Британське видання The Times заявило, що легендарним «Привидом Києва» був майор Степан Тарабалка, який героїчно загинув у бою. Командування Повітряних cил ЗСУ пояснило, що це не так.
29 квітня британське видання з посиланням на «українські джерела» повідомило, що «Привид Києва», який нібито збив понад 40 російських літаків, загинув у бою - як заявляє видання, ним був 29-річний майор Степан Тарабалка.
Командування ПС ЗСУ повідомляло, що Тарабалка загинув 13 березня у повітряному бою з набагато більшими силами російських окупантів. Президент України присвоїв льотчику звання «Герой України» та орден «Золота Зірка» посмертно.
Втім, у Командуванні Повітряних Сил заперечили, що Тарабалка є «Привидом Києва», як, власне, заперечили й існування самого легендарного пілота.
Також там закликали українську спільноту «не видавати бажане за дійсне» та перевіряти джерела інформації перед тим, як її поширювати.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер