Де візьмуть кошти на відновлення Кременчуцької ТЕЦ: потрібно від 500 до 800 млн грн

Скільки саме коштів потрібно на відновлення роботи Кременчуцької ТЕЦ поки невідомо. Для цього потрібно завершити оцінку масштабів руйнувань. За попередніми даними ця сума може сягнути від 500 млн грн за оптимістичними розрахунками до 800 млн грн за більш песимістичними.
Про це сьогодні на онлайн-брифінгу з редакторами регіональних ЗМІ заявив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Він наголосив, що відновлення роботи ТЕЦ до початку опалювального сезону є пріоритетним завданням для влади, адже від цього залежить опалювальний сезон для близько 180 тисяч кременчужан.
За його словами, фінансувати відновлення Кременчуцької ТЕЦ будуть спільно: за рахунок державної допомоги, коштів обласного та міського бюджетів, а також власників, адже ТЕЦ є спільною власністю держави та приватних інвесторів.
Найпростіше буде виділити кошти з обласного бюджету – це можна зробити одразу після підписання акту дефектування пошкоджень та визначення що потрібно відбудовувати у першу чергу. Необхідні кошти на це в обласному бюджеті є, а рішення щодо їх виділення можна прийняти досить швидко.
Він також повідомив, що паралельно з відновленням ТЕЦ розглядається питання щодо будівництва у Кременчуці двох додаткових модульних котельнь – одну для центральної частини міста, а другу – на вулиці Київській для нагорної частини.
Нагадаємо, ввечері 24 квітня 9 ворожих ракет вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і НПЗ. На жаль, одна людина загинула, а семеро було поранено. Більшість з них – працівники Кременчуцької ТЕЦ.
Руйнування будівель та обладнання на обох підприємствах дуже великі, пожежі остаточно загасили 26 квітня вранці силами ДСНС зі всієї області. Внаслідок руйнування ТЕЦ під загрозою опинився опалювальний сезон 2022-2023 років.
28 квітня начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін написав про відвідування Кременчуцької ТЕЦ у своєму Телеграм-каналі.
- Сьогодні провели нараду в Кременчуці щодо зруйнованої ракетним обстрілом місцевої ТЕЦ. Через два тижні розберуть завали і можна буде зробити остаточні висновки, але попередньо зрозуміло, що внаслідок руйнування близько 180 тисяч жителів громади можуть залишитися без тепла й гарячої води на наступний опалювальний сезон.
Обласна військова адміністрація підставить плече жителям Кременчука й виділить кошти на частину робіт із обласного бюджету. Також ми звернемося до Офісу Президента, Уряду та міжнародних партнерів, щоб допомогли розв'язати цю проблему.
Наразі розглядаємо можливість будівництва двох нових котелень, аби диверсифікувати подачу тепла, щоб усе місто не залежало від однієї ТЕЦ. Ворог обов'язково відповість за злочини. А ми все відбудуємо й зробимо ще краще!, - зазначив він.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер