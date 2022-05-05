Британські медики приїхали навчати кременчуцьких колег лікувати поранених

Сьогодні, 16:23 Переглядів: 52

До Кременчука приїхали троє медиків з організації UK Med з Великої Британії, щоб навчити кременчуцьких колег лікувати поранених. Їх запросив директор Кременчуцького обласного клінічного шпиталю для ветеранів війни Микола Литвиненко. Тож тепер британці 3 тижні проводитимуть заняття для персоналу медзакладу. Разом з ними працює місцевий перекладач.

За словами директора шпиталю Миколи Литвиненка, у його медзакладі вірять у краще та у те, що Україна переможе, але і готуються до того, що доведеться надавати домопогу пораненим на війні. Саме тому і проходять навчання, щоб бути готовими до всього.

Наприклад, Марк Робінсон (на фото по центру) працює у шпиталі у центрі Лондона ось уже 20 років, має звання медичного брата. У Великій Британії середній медичний персонал як Марк може приймати пацієнтів і призначати їм лікування. Він спеціалізується на наданні екстреної допомоги, інтенсивній терапії та лікуванні травм. Цими знанннями його команда ділиться з кременчужанами.

Марк каже, що він та члени його команди не були знайомі між собою до цієї поїздки, бо вони з різних куточків Великої Британії, зустрілися вже тут, в Україні. Звичайно, їм страшно було їхати у нашу країну, але і українці зараз дуже налякані. І місія британців – допомогти та передати свої навички українським лікарям та медсестрам.

- Нам було дуже дивно почути від них, що вони у нас також навчаються організації роботи реабілітаційної служби. Бо такого у них немає, такого вони не бачили, що є у нас. Вони повезуть досвід до себе з метою впроваджувати там. Бо їм це сподобалося, вони зрозуміли, навіщо і як у нас все побудоване, - ділиться пан Литвиненко.

Інтерв'ю з британським медиком дивіться у відео ТЪ.